Familia de Randall Gamboa, el tico que murió tras ser deportado por EE. UU, hace un doloroso reclamo en el día de su cumpleaños 53

Randall Gamboa, el tico que murió tras ser deportado por Estados Unidos en condición crítica, estaría cumpliendo 53 años este martes 31 de marzo.

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Así lo comentó su hermana, Greidy Mata, a La Teja. Ella hizo una sentida publicación en redes sociales, en la que recordó a don Randall, quien murió en octubre de 2025.

“Hoy el cielo celebra tu cumpleaños número 53, mi querido Randall... y aunque aquí en la tierra tu ausencia pesa, duele y se siente en cada rincón de nuestras vidas, no podemos dejar de recordarte con el amor tan inmenso que sembraste en nosotros”, expresó Greidy.

Randall Gamboa estaría cumpliendo este martes 31 de marzo sus 53 años. Su hermana, Greidy Mata, lo recordó con un sentido mensaje en redes sociales. (Cortesía de la familia de Randall/Cortesía de la familia de Randall)

Su hermana comentó que le duele no poder abrazarlo ni desearle un “feliz cumpleaños” mirándolo a los ojos.

“Tu ausencia le duele a toda la familia. Dejaste un vacío imposible de llenar, pero también dejaste algo aún más grande: recuerdos hermosos, enseñanzas, momentos que se quedaron grabados para siempre en nuestras almas. Y en medio de este dolor, también hay gratitud”, dijo en dicha publicación.

Greidy expresó su gratitud con Dios por cada momento compartido y cada sonrisa con don Randall.

Por su cumpleaños, la familia no tiene planeada ninguna actividad. Sin embargo, su hermana comentó que cada mes se realiza una misa.

Familia no cree que haya muerto por causas naturales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló el lunes 30 de marzo, justamente un día antes del cumpleaños de don Randall, el resultado de la autopsia que se le realizó.

Según las autoridades judiciales, él murió por causas naturales. Sin embargo, la familia no cree en este resultado.

“Creo que todos vimos cómo llegó Randall y no parecían causas naturales. Sin embargo, los expertos en medicatura forense dicen que sí y eso hay que respetar. Nos queda un sinsabor”, dijo Greidy.

Randall Gamboa falleció en octubre de 2025 tras ser deportado por Estados Unidos en una condición crítica. El OIJ afirmó que murió por causas naturales. (Tomadas de Facebook/Tomadas de Facebook)

Ella comentó que la familia está agotada de estar luchando por encontrar respuestas de lo que le ocurrió a don Randall en Estados Unidos, después de que fuera detenido por las autoridades.

“Es una guerra perdida, sin cuartel. No se puede pelear en contra del gobierno ni de lo que dicen los fiscales. Es como es, tenemos que respetarlo”, indicó.

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Después de que don Randall murió, la hermana solicitó a las autoridades una investigación de lo ocurrido.

“Abrieron un proceso investigativo, por eso la medicatura forense duró entre 4 y 5 meses en darnos el reporte. Ese informe se pasó a la Fiscalía y lo archivaron porque no hay nada que diga que fue agredido”, dijo.

Continuarán luchando por otros ticos

La familia de don Randall continuará luchando por otros costarricenses que atraviesan por una situación similar a la del tico deportado.

“Queremos brindar nuestro apoyo en la medida de lo posible y en lo que esté en nuestras manos a personas que están pasando por lo mismo, ya sean familiares o la misma víctima”, contó.

Se habilitó un correo con la dirección juntosporlaverdad@proton.me, para que las personas puedan enviar sus historias.

El caso de Randall Gamboa inspiró a otros migrantes a alzar la voz. Su familia habilitó un correo electrónico para ayudar a otras personas en una situación similar. (Tomadas de Facebook/Tomadas de Facebook)

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