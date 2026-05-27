Festival en cementerio busca celebrar la vida y recordar a los seres queridos con colores, alegría y unión familiar

Por primera vez en Costa Rica, un camposanto realizará un festival cultural abierto al público y cargado de actividades familiares.

Se trata del Festival Flores de Colores Silencio y Paz, organizado por el camposanto Silencio y Paz, en Barva de Heredia, como parte de la inauguración de su tercera etapa.

El Festival en el camposanto Silencio y Paz será el domingo 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La actividad será este domingo 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana y promete convertirse en un evento distinto a todo lo que normalmente se relaciona con un cementerio.

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Música, mascaradas, inflables, cuentacuentos, comidas, talleres y hasta adopción de mascotas forman parte de la agenda preparada para quienes quieran pasar un domingo diferente.

Según explicó Esteban Salazar, gerente general del camposanto, la idea nació para que las familias pierdan el miedo de visitar este tipo de lugares y conozcan una nueva propuesta enfocada en la naturaleza y la tranquilidad.

Diana Salazar confirma que el camposanto es el único certificado Carbono Neutral y amigable con el medio ambiente. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Por esa razón lo hemos llamado Festival Flores de Colores Silencio y Paz, pues las especies de árboles que se van a sembrar en memoria de los seres queridos en esta nueva etapa son esos que llenan de colores los bosques de Costa Rica, tales como: cortés amarillo, jacarandas, malinche real y roble sabana”, comenta Salazar.

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Actividades gratis para toda la familia

Diana Salazar, gerente de mercadeo del camposanto, aseguró que prepararon una agenda completa para que la gente pase el día entero en familia.

El camposanto tendrá en el futuro colores como estos porque sembraron jaranda. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

“A las 9:00 a.m., comenzaremos con una misa, seguida de un pequeño acto protocolario.

“Luego de esto tendremos música de cimarrona con mascarada, cuentacuentos infantiles, inflables, exhibición de obras de arte y un espectáculo de perros con el experto Max Sandí.

¿Mascaradas en un camposanto? Sí. El próximo domingo a un kilómetro y medio al norte de la iglesia católica de Barva de Heredia en el camposanto Silencio y Paz. Es gratis. (Municipalidad de San José/Cortesía)

“Además, adopción de mascotas con la gente de Territorio Zaguate y una feria de emprendedores, en apoyo a los locales. Por supuesto, la entrada y todas las actividades son gratuitas y las mascotas son bienvenidas”, aclara Salazar.

Regalarán comida y exámenes médicos

Uno de los detalles que más llama la atención es que las primeras 150 personas que lleguen recibirán alimentos gratis, entre ellos pupusas, café, galletas, algodón de azúcar y helados de sorbetera.

Esteban Salazar, recuerda que todas las actividades y la entrada son gratis. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Asimismo, todos los asistentes recibirán un certificado para realizarse un hemograma completo sin costo.

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El camposanto Silencio y Paz está ubicado un kilómetro al norte de la iglesia católica de Barva de Heredia, carretera a San José de la Montaña. Actualmente ofrecen planes funerarios familiares, cremación y hasta cremación de mascotas.