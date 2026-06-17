Fuimos a ver cómo es la prueba práctica de manejo sin cita en el Estadio Nacional y ocurrió lo inevitable

Miles de personas se reunieron en el Estadio Nacional para aplicar la prueba práctica de manejo este miércoles 17 de junio.

El anuncio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre la aplicación de dicha prueba en este recinto, sin cita previa, generó filas que iban hasta el frente de La Fabrica y al hotel Hilton San José La Sabana.

Miles de personas hicieron fila este miércoles desde horas de la madrugada en los alrededores del Estadio Nacional para realizar la prueba práctica de manejo en una jornada extraordinaria de aplicaciones que realizó Cosevi. Fotografía: Ingrid Hidalgo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

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Muchos no se quisieron perder esta oportunidad; varios agarraron campo a las 3 a. m. para ser los primeros en hacer la prueba y así obtener la licencia.

Algunas de las personas la realizarán por primera vez, mientras que otras harán un nuevo intento para poder manejar en las calles oficialmente.

En el parqueo del Estadio Nacional se acondicionó el circuito interno de la prueba. Fotografía: Ingrid Hidalgo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Muchos con nervios

“Demasiado nervioso. Es la primera vez, vengo a hacer el práctico de moto”, dijo Andy Arias.

El joven practicó durante dos meses con su hermano y otras personas, pero asegura que ni aun así los nervios se pierden.

Pasada la 1 p. m. se empezó a ver movimiento en la fila para la aplicación de la prueba; la hora de inicio estaba programada para las 2 p. m. El circuito estará en funcionamiento hasta las 10 p. m.

Las autoridades afirmaron hace unos días que se iba a replicar varios circuitos internos a los que se evalúan en las sedes de Educación Vial.

Miles de personas hicieron fila este miércoles desde horas de la madrugada en los alrededores del Estadio Nacional para realizar la prueba práctica de manejo en una jornada extraordinaria de aplicaciones que realizó Cosevi. Fotografía: Ingrid Hidalgo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

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Los circuitos fueron colocados en los alrededores del Estadio Nacional, específicamente en el parqueo.

Una vez que completan el circuito, salen del recinto a hacer el recorrido alrededor del estadio. Luego, vuelven a las instalaciones.

Se les entregaron fichas

Pasadas las 11 a. m. se les entregaron fichas a las personas que realizarán la prueba este miércoles. El MOPT indicó hace unos días que esperaba a unas mil personas para la aplicación de dicho examen.

Asimismo, se tomaron los datos de los participantes y el número de placa del vehículo que iban a utilizar en la prueba.

El MOPT afirmó que aquellas personas que no iban a ser atendidas este miércoles antes de las 10 p. m., podrán ir a Ciudad Vial este jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio en el mismo horario a hacer un intento para sacar la licencia.

Miles de personas hicieron fila este miércoles desde horas de la madrugada en los alrededores del Estadio Nacional para realizar la prueba práctica de manejo en una jornada extraordinaria de aplicaciones que realizó Cosevi. Fotografía: Ingrid Hidalgo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

De hecho, mientras los aplicantes esperaban, varios veían a otros hacer la prueba.

Una vez aprobada la prueba, tienen que ir al BCR

El Banco de Costa Rica (BCR) informó que si una persona aprueba la prueba de manejo este miércoles, podrá ir a sus sucursales en Plaza Rohrmoser, Plaza Mayor y Paseo de los Estudiantes, cerca del Estadio Nacional, para sacar la licencia.

Aquellos aplicantes que pasen la prueba recibirán una ficha con un consecutivo y el nombre de la oficina donde quieran ser atendidos para hacer el trámite.

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En la sucursal de su preferencia, debe presentar la ficha, la cédula de identidad y el dictamen médico. Asimismo, debe pagar 6.000 colones por el trámite.

Si no se presentan este miércoles a hacer el trámite, podrán ser atendidos con cita al día siguiente en cualquier Punto País del BCR.