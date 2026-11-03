Ganadero que votó por Laura Fernández y Rodrigo Chaves les envió un fuerte mensaje

Sector agro se manifestó este martes. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Distintos representantes del sector agropecuario se hicieron presentes en la movilización convocada para este 3 de noviembre, donde pequeños y medianos productores alzaron la voz en contra del Gobierno.

En medio de los manifestantes, un ganadero envió un fuerte mensaje a la presidenta de la República, Laura Fernández, y a las autoridades del Poder Ejecutivo, referente a su accionar con el sector productivo.

La marcha, que originalmente fue convocada para protestar contra la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, se mantuvo en pie como un espacio para visibilizar las demás exigencias políticas que tiene el agro nacional.

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Ganaderos alzan la voz

Milton Mora, productor del sector ganadero, indicó que participó de la manifestación en apoyo a sus colegas, quienes se verían afectados por la obligatoriedad del areteo del ganado.

“Yo no soy tan político, pero a veces hay que apoyar a la gente porque, al menos, algo que nos va a afectar mucho es esa cosa del areteo. Porque es un montón de problemas, mucha gente no está en la capacidad de llevarlo a cabo (económicamente hablando), pero sin embargo, lo metieron a la fuerza”.

Además, le envió un mensaje directo a las autoridades de Gobierno: “Sí me gustaría que la presidenta o don Rodrigo Chaves, que inclusive voté por ellos, de verdad pongan los pies sobre la tierra y escuchen al pueblo. Al pueblo de verdad, que es el que les da de comer a todos”.

Sector ganadero protestó también por el tema del areteo al ganado. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Por su parte, Carlos Cordero, quien salió a las 5:00 a. m. desde Pérez Zeledón con chonete y botas de hule, se movilizó en protesta por el mismo tema.

“¿La gente que tiene mucho ganado?, pues está bien, que lo haga, si así lo ve que para ellos es un gran beneficio, que lo haga. Nosotros, los que manejamos de 100, de 150, de 20 para abajo, que hemos sobrevivido nosotros con unas vaquitas de leche, con un poquito de ganado, con unos cerdos, con unas gallinas. Todo eso como que quieren eliminarlo, la producción. Nosotros tenemos que producir lo que nosotros nos comemos. A nosotros nadie nos ha mantenido y nos quieren cortar las alas".

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Precisamente, el areteo ha sido un tema constante de denuncia por parte de los pequeños productores, ya que su implementación resulta muy costosa y la obligatoriedad ha provocado caídas drásticas en las subastas de ganado.

Exigencias de los agricultores

El sector agrícola también se hizo presente. Gerardo Cerdas, en representación de la Red de Agroecología, indicó que su participación busca defender el agro nacional tras años de abandono.

Sector agrícola se manifestó para denunciar falta de apoyo. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

“Nosotros venimos a demandar que, así como hay políticas para el beneficio de las zonas francas o de otros sectores importantes de la economía, se apoye al sector más importante de todos, que es la producción de alimentos”.

El productor explicó que el sector, lo que busca es obtener una política gubernamental de estímulo que permita un sector agropecuario firme y fortalecido. Asimismo, advirtió que Costa Rica en la actualidad es dependiente de las importaciones.

“No se trata solamente del precio de la comida, se trata de su calidad nutritiva, se trata de su acceso y de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria que son fundamentales para este país. Así que sí se puede, es cuestión política”.

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Edwin Vargas, productor que participó en representación de las ferias del agricultor y del Centro Agrícola del cantón de Mora, mencionó otras exigencias vitales para la producción.

“Estamos hablando de insumos para producir, estamos hablando de importación que nos afecta bastante. Estamos hablando de aranceles y otra gran serie de situaciones que el agro viene padeciendo; y que este gobierno no asume identificarse con el agro, para que este sector pueda surgir y competir”.

Un comercio justo y un mayor mercado solicitaron los productores. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Vargas aprovechó para pedir al Ejecutivo que incline su mirada hacia un sector que siempre ha estado presente para el país.

“Hoy día en cualquiera de las ramas en cualquier profesión, tres veces al día van a necesitar un agricultor”.

La movilización, que salió pasadas las 10:00 a. m. desde La Fuente de la Hispanidad, contó con la presencia de estudiantes y funcionarios de las universidades públicas, quienes habían anunciado apoyo al movimiento. El bloque se desplazó hasta la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.