Ganador con Ópticas Münkel y La Teja: Regreso triunfal para brumoso

Luis Antonio Bonilla Solano está que brinca en un pie de contento porque ganó con nosotros. El vecino de Paraíso de Cartago activó el código y gracias a Ópticas y Centro Médico Münkel y La Teja se ganó, el pasado sábado 2 de setiembre, 200 dólares en una tarjeta de regalo.

Es la primera vez que sale premiado con nosotros y eso lo tiene supercontento, sobre todo porque los anteojos que anda ya cumplieron tres años y sabía que debía cambiarlos, pero no tenía la plata para hacerlo.

Don Luis es vecino de Paraíso de Cartago. (Cortesía)

“Me cae perfecto este premio de Münkel y La Teja porque me urgía un cambio de anteojos y me llegó la urgencia justo cuando no tengo trabajo. Trabajaba en fincas bananeras y ya tengo muchos meses sin trabajo, por eso agradezco tanto este premio”, explica el paraiseño.

Está casado con doña María Esther Miranda y tienen 3 hijos. Por estos días quien los tiene vueltos locos es Samuel, el primer nietico, que tiene un año.

A sus 62 años el ganador se llena de ilusión con volver a ganar para que le toquen anteojos nuevos a su esposa. “He sido un fiel activador del código y lo seguiré siendo. Es más, acabo de activar la de hoy (domingo 3 de setiembre), así que espero me vuelvan a llamar por la tarde”, dice con alegría y positivismo.

Si usted quiere ganar como don Luis, active nuestro código entrando a www.lateja.cr

De lunes a domingo regalamos una tarjeta con 200 dólares canjeables en Münkel.