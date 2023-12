Ganador de la promo de La Teja con Münkel: “Me caen apenas los lentes nuevos”

Leonardo se ganó la promo y estrenará lentes. (Cortesía de Leonardo Cascante)

Leonardo Cascante Vásquez está que no se la cree de la contentera, ya que el pasado jueves 28 de diciembre, recibió la gran noticia de que se había pegado la tarjeta de regalo de 200 dólares en Ópticas Münkel.

Este vecino de Mercedes Norte de Heredia le contó a la Teja que el premio le cayó justo en el momento que más lo estaba necesitando, porque sus anteojitos ya están manchados, raspados y le causaban mareos.

Leonardo, de 44 años, está suscrito al periódico porque su mamita, Teresa Vásquez de 86 años, es fiel lectora y le encanta leer completita La Teja; entonces, él aprovecha para activar los códigos.

“Yo vivo con mi mamita, ahora que me pegué la promo me los voy hacer yo y seguiré participando a ver si pego para los de ella. Si Dios lo permite, tendré la oportunidad de pegar de nuevo”, contó Leonardo.

Este herediano venía de ponerle trabajando en el cuido de adultos mayores cuando recibió la buena noticia.

“Como vengo bastante cansado del trabajo, me gusta acostarme un ratito por las tardes, y cuando me avisaron que había ganado, me despabilé y me fui corriendo para la sala donde estaba mi mamá, y ella solo decía ‘se ganó algo, oíganlo’, hasta que le conté bien que eran los lentes”, comentó.

Si usted desea ganar como Leonardo, tan solo active el código, el cual sale en la esquina superior derecha de nuestra portada.

Para activarlo lo único que tiene que hacer es entrar a www.lateja.cr los datos que se piden son básicos y no se solicita ninguno sensible.

Solo debe responder una pregunta muy sencilla. La promoción será durante los siete días de la semana y será la misma cantidad, 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel.