Geckos pueden ser peligrosos para los gatos, según estudio hecho en Costa Rica y publicado en Estados Unidos

Un estudio realizado en Costa Rica, que permitió rastrear, por primera vez, en nuestro país un parásito que afecta a los gatos, fue publicado en la revista científica Journal of Veterinary Diagnostic Investigation.

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Así lo anunció la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís (ESFA). Este estudio fue realizado en colaboración con la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad de California-Davis.

En este artículo se destaca el hallazgo del parásito Platynosomum illiciens tras analizar seis gatos procedentes de Puntarenas.

Una investigación costarricense relacionada con un parásito que afecta a los gatos fue publicada en una revista científica. Imagen generada con IA. (ChatGPT/Generada con IA)

“El estudio analizó seis gatos procedentes de Puntarenas y permitió rastrear por primera vez, mediante herramientas moleculares de alta precisión, este parásito en Costa Rica. Los resultados fortalecen el conocimiento sobre una enfermedad poco estudiada en América Central y aportan evidencia científica para mejorar su diagnóstico en la práctica veterinaria”, dijo Josué Campos, docente e investigador de la ESFA.

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El artículo titulado “Diagnosis of feline platunosomosis: case series and literature review” cuenta con la evaluación clínica, análisis coproparasitológico, patología, descripción morfológica, pruebas moleculares (PCR), secuenciación genética y análisis filogenético que se utilizaron para confirmar la presencia del parásito en estos animales.

¿Cómo se infectan los gatos?

Según el análisis, los gatos se infectan al cazar y consumir pequeños animales, como geckos de pared o lagartijas, ya que estos son hospederos paraténicos del parásito.

La infección puede provocar lesiones hepáticas, según el estudio.

La ESFA señaló que en la investigación se determinó que la técnica de sedimentación fecal da un rendimiento superior para detectar los huevos del parásito.

Los gatos se pueden infectar al cazar y consumir pequeños animales, como geckos de pared o lagartijas. (La Nación /La Nación)

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