Hijo de “Pecho de Rata” denuncia agresiones y amenazas de muerte durante su detención

López Tyndall forma parte del caso "Riverside", el cual investiga una red de tráfico internacional operada por su padre, Edwin Vega, alias "Pecho de Rata". (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)

Jared López Tyndall, hijo del extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, denunció a inicios de semana que tres oficiales del Ministerio de Justicia y Paz le habrían agredido verbal y físicamente, además de amenazarlo de muerte mientras se encontraba en el Complejo Penitenciario La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela.

Según la denuncia de López ante el OIJ, los hechos habrían ocurrido el jueves 13 de agosto, fecha durante la cual dos oficiales del centro penitenciario se le habrían acercado tras realizar su llamada telefónica, para posteriormente trasladarlo a la celda anteriormente ocupada por Gilbert Bell, alias “Macho Coca”. En ese momento, según López, lo habrían tomado de los brazos mientras un tercero habría intentado asfixiarlo, al tiempo que recibía insultos y amenazas.

Al realizar la denuncia, López habría señalado a los recientemente imputados Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jorge Picado Grijalba, alias Noni, como testigos de la situación; sin embargo, esto aún no se ha confirmado.

Las peticiones de la defensa

Tras la denuncia, la defensa de López Tyndall ha realizado diversas solicitudes que, de ser aprobadas, podrían esclarecer de mejor manera lo sucedido. Por ejemplo, conservar los registros de vídeo del centro penitenciario en la fecha de los hechos, determinar cuáles oficiales realizaban su labor al momento de la agresión y una valoración médica para determinar si López Tyndall tiene lesiones que vayan de la mano con las acusaciones.

Además de esto, se han solicitado medidas de protección para López Tyndall y su familia; sin embargo, la decisión de aceptar estas medidas y analizar si las mismas son necesarias según el caso quedará a cargo de las autoridades correspondientes.

¿Por qué se encuentra detenido Jared López Tyndall?

La detención de Tyndall se produce después de que la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitara un año de prisión preventiva para 37 imputados en el caso “Riverside”.

Este caso investiga una red de tráfico internacional operada por Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, padre de Tyndall y de otros tres hijos que también se encuentran en prisión preventiva.

Según afirma la Fiscalía, la red habría seguido operando incluso después de la extradición de Vega, al quedar bajo el mando de sus hijos, quienes se habrían repartido funciones como traslados de cocaína y marihuana alrededor del país hasta la detención de los hijos el 23 de junio de 2026.

Ante estos hechos, La Teja consultó al Ministerio de Justicia para obtener más información y conocer su posición sobre la situación. Sin embargo, por parte de la institución se afirmó que “dicha denuncia ha sido presentada ante el OIJ y el caso se encuentra judicializado, por lo que el Ministerio no se referirá al tema”.

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