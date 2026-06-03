Hospital de Niños se llena de amor gracias a 3.435 gorritos tejidos por manos solidarias

No todos los héroes usan capa. Algunos toman agujas, hilo y mucho amor para tejer esperanza puntada a puntada.

Ese fue el espíritu que impulsó a cientos de personas de diferentes rincones de Costa Rica a participar en la campaña “Caridad Entretejida”, una iniciativa que este año logró entregar 3.435 gorritos tejidos a mano al Servicio de Anestesia del Hospital Nacional de Niños.

Más de 3.400 gorritos tejidos a mano fueron entregados al Hospital Nacional de Niños gracias a la solidaridad de voluntarios de todo el país. (Cáritas/Cortesía)

La donación fue realizada por Cáritas Arquidiocesana de San José como cierre de la tercera edición de la campaña, que estuvo abierta entre el 19 de febrero y el 30 de abril.

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Los pequeños gorritos no son un simple accesorio. Cumplen una función muy importante para los niños que deben enfrentar procedimientos médicos, ya que les ayudan a conservar su temperatura corporal durante el proceso de recuperación tras recibir anestesia.

Además, una vez que termina su estancia en el hospital, los menores pueden llevarse el gorrito a casa como un recuerdo de cariño en medio de una experiencia difícil.

Un gesto que crece cada año

La iniciativa sigue ganando fuerza entre los costarricenses. Mientras en 2024 se recolectaron 460 gorritos y en 2025 la cifra aumentó a 2.342, este año la campaña alcanzó los 3.435 tejidos, mostrando el creciente compromiso de la gente.

La campaña “Caridad Entretejida” logró este año una cifra récord de 3.435 gorritos confeccionados por manos solidarias. (Cáritas/Cortesía)

El padre David Solano Chaves, delegado episcopal de Pastoral Social-Cáritas, destacó el aumento tanto en la cantidad de los participantes como en el número de gorritos recibidos.

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También agradeció a quienes colaboraron de una u otra forma y los animó a continuar realizando pequeños actos de solidaridad que ayuden a construir una sociedad más humana y cercana.

Por su parte, el director del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Jiménez, expresó su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la campaña, ya que el fruto de ese esfuerzo beneficia a muchos de los cerca de 4.500 niños y niñas que son intervenidos quirúrgicamente cada año en el centro médico.

La encargada de Comunicación de Cáritas Arquidiocesana, Johana Bellavita, explicó que las tejedoras son de prácticamente todo el país, incluyendo comunidades de San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Pérez Zeledón, Turrialba, Pococí, Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Cada gorrito ayudará a los pequeños pacientes a mantener su temperatura durante su recuperación tras procedimientos médicos. (Cáritas/Cortesía)

Agradecimiento a las organizaciones que apoyaron como centros de recepción de los gorritos tejidos: KR Manualidades, Radio Fides, MediClinic, Pasamanería La Pilarica y Trapillo.

Detrás de cada gorrito hay tiempo, dedicación y cariño. Y aunque para muchos puede parecer un detalle pequeño, para un niño que enfrenta una cirugía puede convertirse en una muestra de calor humano justo cuando más lo necesita.

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Personas de distintas provincias dedicaron horas de trabajo voluntario para tejer esperanza y acompañar a los pequeños pacientes del hospital. (Cáritas/Cortesía)

Si gusta ayudar a Cáritas de alguna forma puede comunicarse al teléfono: 2232 6211.