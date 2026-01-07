Hospitales están en alerta roja debido a grave escasez de sangre en Costa Rica

Diversos hospitales del país están en alerta roja. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció un grave desabastecimiento de sangre tras el inicio del año, lo que pone en riesgo la vida de pacientes que dependen de quimioterapias, trasplantes, cirugías y la atención de accidentes de tránsito.

Josué Campos Ávila, director del Banco Nacional de Sangre de la CCSS, indicó que en los últimos días las donaciones han disminuido de forma considerable, afectando procedimientos de alta complejidad y embarazos de alto riesgo.

La CCSS pidió ayuda a la población para que acudan a donar sangre ante el desabastecimiento de sangre en varios hospitales del país. (CCSS/CCSS)

¿Dónde y en qué horario se puede donar sangre?

Las personas que quieran donar sangre pueden acudir al Banco Nacional de Sangre de la CCSS, ubicado al costado sur de la iglesia de Zapote.

Se puede acudir a este sitio en estos horarios:

Lunes a jueves: de 7 a.m. a 3:30 p.m.

Viernes: de 7 a.m. a 2:30 p.m.

Sábados: de 8 a.m. a 1 p.m.

La CCSS indicó que no se requiere cita previa; solo debe presentar su documento de identidad vigente. Si tiene alguna duda, puede enviar sus consultas por mensaje de texto al 8892-2151 o por medio de llamadas al número 2280-9952.

El Hospital México también tiene sus puertas abiertas para que las personas donen sangre, pues reporta reservas insuficientes de sangre. Puede acudir al Banco de Sangre de este centro médico de lunes a viernes, de 7 a.m. a 5 p.m., y sábados, domingos y feriados, de 7 a.m. a mediodía. Si tiene interés en donar, puede comunicarse al número 2242-6666.

Por otra parte, la donación de sangre también se puede realizar en el Tony Facio, en Limón, donde las reservas son escasas. Se puede acudir al centro médico de lunes a viernes de 7 a.m. a 11 a.m. y los sábados de 7 a.m. a 3 p.m.

El hospital Calderón Guardia amplió su horario de atención de su Banco de Sangre hasta las 9 p.m., durante toda la semana, hasta el 18 de enero.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Si usted quiere donar sangre, recuerde que debe cumplir importantes requisitos como tener entre 18 y 65 años, un peso mayor a 52 kilogramos y una estatura mayor a 150 centímetros.

Otras condiciones que los donantes deben tomar en cuenta son:

Gozar de buena salud.

No haberse vacunado en las últimas 48 horas.

No presentar síntomas respiratorios, gripe o resfrío.

No haberse realizado tatuajes, piercings, aretes o maquillaje permanente en los últimos 6 meses.

No asistir en ayunas, sino que debe consumir alimentos ligeros, sin grasas ni lácteos.

Si comió en exceso, debe esperar al menos 2 horas para donar.

Mantener una buena hidratación antes, durante y después de la donación.

No fumar ni vapear 2 horas antes ni 4 horas después de la donación.

No presentar conductas sexuales de riesgo.

La CCSS señaló que las personas diabéticas e hipertensas controladas pueden donar sangre, sin embargo, es importante que informen al funcionario su condición.

