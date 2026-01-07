Acumulado de la JPS sigue sin salir y subirá a ¢390 millones este viernes

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) continúa sin salir, por lo que el monto aumentó para el sorteo de este viernes 9 de enero.

Este martes 6 de enero se realizó el sorteo del acumulado después de los Chances; sin embargo, salió una bolita de premio extra de 5 millones de colones en 2 emisiones, con el número 92 y la serie 143.

LEA MÁS: ¿Es pensionado? Estas son las fechas de pago definidas por la CCSS

Con esto, la tómbola queda con 57 bolitas con premios extra y una con la palabra “Acumulado”.

El acumulado para este viernes 9 de enero aumentó después de que no saliera en el sorteo del martes. (Captura de pantalla)

¿En cuánto está el acumulado ahora?

Para el sorteo de este viernes, el acumulado está en 390 millones de colones en dos emisiones.

El monto del acumulado para el martes 6 de enero estaba en 365 millones de colones.

Es importante recordar que este año el premio inició con una cifra envidiable de 340 millones (y no los 100 millones habituales), debido a que 17 fracciones del acumulado que salió el pasado 28 de diciembre no fueron vendidas y ese dinero se reintegró al pozo actual.

LEA MÁS: CCSS activa protocolos ante aumento de atención pediátrica en hospital Max Peralta

La combinación ganadora del acumulado que salió el pasado 28 de diciembre fue el número 46 con la serie 536.

El acumulado de la JPS subió a 390 millones de colones en dos emisiones y se jugará en el sorteo de este viernes 9 de enero. (JPS/JPS)

¿Qué pasa si el acumulado no sale este viernes?

Si no sale de nuevo en el sorteo de este viernes, el monto sumará 25 millones de colones más.

Es decir, pasará de 390 millones a 415 millones de colones en dos emisiones.

La JPS iniciará el viernes la transmisión habitual a las 7:30 p.m., con el sorteo de Chances y posteriormente, jugará el acumulado para ver si alguien se convierte en el nuevo millonario de Costa Rica.

LEA MÁS: Álvaro Ramos ve posible una alianza con otros aspirantes en una segunda ronda