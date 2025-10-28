Huracán Melissa obliga al cierre de centros educativos en estas regiones del país

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó la suspensión de clases en varios centros educativos de las Direcciones Regionales de Santa Cruz, de Nicoya, Grande de Peninsular, Grande de Térraba, Coto y de Aguirre, debido al huracán Melissa.

A raíz de las fuertes lluvias que ha generado el fenómeno en el país, en varias zonas se han presentado inundaciones, excesiva saturación de suelos, deslizamientos y dificultades en los accesos tanto terrestres como marítimos.

LEA MÁS: Colegios profesionales alertan sobre cursos ilegales de inyecciones y terapias en Costa Rica

Las autoridades educativas decidieron volver a suspender las lecciones para resguardar la seguridad de los estudiantes, así como de los docentes y el personal administrativo.

El MEP suspendió las lecciones en algunos centros educativos por el huracán Melissa. (MEP/MEP)

El lunes 27 y el martes 28 de octubre tampoco hubo clases en los centros educativos en las zonas en riesgo por el huracán.

LEA MÁS: Diputados piden justicia por Randall Gamboa, quien falleció tras ser deportado por Estados Unidos

¿En cuáles centros educativos no hay lecciones?

El MEP indicó que en la Dirección Regional de Santa Cruz, las instituciones que pertenecen a los circuitos 02, 03 y 05 no tendrán clases, por ejemplo, Escuela Río Seco, Escuela Monteverde, CTP 27 de Abril, Escuela Las Delicias, Liceo Villarreal, Escuela Bejuco, Escuela Ostional, Liceo Rural José Luis Jiménez Alcalá y Escuela Palestina.

Por otra parte, los centros educativos que pertenecen a los circuitos 02, 06 y 07 de la Dirección Regional de Nicoya tampoco tendrán lecciones. Algunas instituciones afectadas son Zaragoza, Miramar, Naranjal, Buena Vista, Esterones, Liceo Bocas de Nosara, Liceo Sámara, Santa Marta, El Carmen y Camaronal.

En el caso de la Dirección Regional Grande de Peninsular, los centros que están dentro de los circuitos 02 y 04 como Bello Horizonte, Santa Teresa, Montezuma, Pavón, CINDEA de Cóbano, Liceo Académico de Santa Teresa, La Tigra, San Rafael y Bajo Ario, no tendrán clases.

La Dirección Regional Grande de Térraba, específicamente los circuitos 08, 06 y 07 no tendrán lecciones. Algunas instituciones afectadas son el Liceo Rural Bahía Drake, el Liceo Rural Boca Sierpe, Linda Vista, CTP Osa, Estero Guerra y Chocuaco.

Debido a que algunas instituciones educativas están cerradas por el huracán, el MEP reprogramó la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa para los estudiantes de dichos centros educativos afectados. (MEP/MEP)

El circuito 03 de la Dirección Regional Coto también se verá afectado. A este circuito pertenecen los centros educativos como el CTP Puerto Jiménez, CINDEA Puerto Jiménez, Escuela Cañaza, Escuela IDA Guadalupe, Colegio Académico La Palma, Escuela La Amapola y Escuela Puerto Escondido.

Y por último, la escuela Isla Damas 2, que pertenece a la Dirección Regional de Aguirre, tampoco tendrá clases.

Debido a que estos centros educativos se encuentran inhabilitados para recibir estudiantes, el MEP reprogramó la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa para la semana del 10 al 14 de noviembre de este año.

LEA MÁS: Halloween 2025: Más de 50 brujas se reunieron en histórica actividad en país de Latinoamérica