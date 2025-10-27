Halloween 2025: Más de 50 brujas se reunieron en histórica actividad en país de Latinoamérica

Este fin de semana se realizó una histórica reunión con más de 50 brujas en Costa Rica.

El encuentro de brujas se realizó para aprovechar todas las energías de las que se carga el ambiente conforme se acerca el 31 de octubre, día de Halloween, conocido en varios países de Latinoamérica como “Día de las brujas”.

La bruja de cuarta generación Mithzi Bonilla, muy conocida en redes sociales como “Mithzi Tarot”, nos confirmó el encuentro, que se conoce como aquelarre (reunión de brujas), y también nos aseguró que sí se hicieron presentes más de 50 brujas.

Mithzi Tarot fue la organizadora de la reunión de brujas que hubo entre el 25 y el 26 de octubre. (Cortesía/Cortesía)

“Comenzamos este sábado 25 de octubre a partir de las 6 de la tarde y la reunión se mantuvo, con diferentes actividades, hasta entrada la mañana del domingo 26 de octubre. Es una reunión importantísima para las brujas.

“La convocatoria no fue abierta. Las brujas que asistimos ya estamos avanzadas en temas de magia, esoterismo, tarot entre otros, somos estudiadas. Solamente hubo 5 nuevas brujas que fueron iniciadas en la reunión y eso es algo muy normal de hacer para estas fechas. Eso significa que Costa Rica ya tiene 5 nuevas brujas oficiales”, reconoce Mithzi.

Aquelarre se realizó en San José

Para evitar el morbo no diremos el lugar exacto de la reunión de brujas. Sí les podemos decir que fue en uno de los barrios del sur de la capital, en San José.

Las brujas del país también compartieron don dos brujos. (Cortesía/Cortesía)

De una vez les podemos adelantar, y eso será otro tema que tocaremos antes del 31 de octubre, que la reunión fue en la casa que a partir del 2 de noviembre se convertirá en la sede oficial de la congregación de la Santa Muerte.

“Las brujas también aprovecharon para limpiar esa casa que servirá para adoración de la Santa Muerte”, confirmó la bruja Mithzi.

Los aquelarres no son nada algo nuevo en Costa Rica, la propia Mithzi nos recuerda que cuando era niña ya participaba en estas reuniones gracias a que su abuela y su mamá la llevaban para que fuera aprendiendo, tal y como hizo la bisabuela con ellas.

Brujas de tradición y recién iniciadas

“Le queremos explicar a la gente que estos aquelarres sirven para compartir conocimiento, creatividad, tarot, hacemos rituales para limpiarnos, compartimos conocimientos. Que no se le olvide a la gente que hay brujas blancas, brujas negras, brujas verdes. Le confirmo que en esta ocasión solamente hubo tres brujos (hombres) invitados, nada más.

“En nuestros aquelarres no participa nadie que no sea bruja o brujo. Nosotros tratamos de mantener el linaje heredado. Pueden participar hijos o algún familiar porque lo trae en la sangre, en la herencia, aunque no haya sido iniciado como bruja o brujo, pero ya lo trae, ellos sí pueden participar. La bruja nace, en su mayoría de ocasiones, pero también hay brujas que se hacen porque estudian profundamente para serlo”, acepta la también tarotista.

Las brujas Carolina Ortiz (izquierda) y Jazmín Vargas, estuvieron presentes en el aquelarre. (Cortesía/Cortesía)

¿Por qué se reunieron entre el 25 y 26 de octubre? “Para aprovechar las energías del ambiente que se cargan conforme se acerca el 31 de octubre (Día de las brujas) y el 2 de noviembre (Día de los muertos). Hay energías muy positivas y otras muy negativas, es ahí cuando entra a trabajar la bruja, para buscar equilibrio personal y de las demás brujas”, responde Mithzi.

Energías de protección

¿Qué sabe de las nuevas 5 brujas? “Generalmente las que traen lo de bruja en su sangre comienzan a buscarnos a las experimentadas porque un demonio empieza a molestarlas o están viendo muertos donde nadie los ve, incluso un muerto comenzó a hablarles y no les deja dormir.

En el Aquelarre también se bendijo la casa para la congregación de la Santa Muerte. (Cortesía)

“Todavía esas brujas en potencia no comprenden los dones que la naturaleza les dio y se asustan. Los aquelarres sirven para equilibrarlas y enfocarlas en sus dones para que entiendan que no deben asustarse de nada con los muertos si no más bien canalizarlos y ayudarles”.

¿Es un aquelarre algo maligno?

“Jamás. Al contrario, le puedo asegurar que en esta reunión de brujas hasta se pidió por equilibrio en las energías tan negativas actuales”.

Más de 50 brujas hicieron hechizos positivos y compartieron conocimientos. (Cortesía/Cortesía)

¿Habrá otra reunión de brujas el propio 31 de octubre? “No de parte de nosotras. Lo que sí haremos es vestirnos con nuestras ropas de bruja ese día porque haremos, cada una en su casa, ritos especiales, ya que es una noche muy llena de energías y debemos lograr protección, ya que el ambiente se carga de lo positivo como de lo maligno”.

Más de 50 brujas se reunieron entre el 25 y 26 de octubre

¿La dejó satisfecha el aquelarre? “Totalmente. Siento que las reuniones de brujas deben volverse normales y lo vamos a lograr. Nos vamos a reunir al menos cada mes y medio en busca del bien de las energías personales y espirituales”, concluyó Mithzi-Tarot.