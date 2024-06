Las brujas de Costa Rica se reúnen el lunes 24 de junio y ya hay más de 20 confirmadas

Las brujas de Costa Rica se reúnen este lunes 24 de junio en Zapote. Les decimos que se reúnen para que nos comprendan, pero las brujas nos aclaran que ellas no se reúnen, sino que hacen aquelarres.

La Real Academia de la Lengua Española explica que el aquelarre es “una junta o reunión nocturna de brujos y brujas, con la supuesta intervención del demonio ordinariamente en figura de macho cabrío, para sus prácticas mágicas o supersticiosas”.

Las brujas ticas desde ya se preparan para el próximo lunes. En la foto de izquierda a derecha, las brujas Carolina Ortiz, Mithzi Bonilla y Daniela Quesada. (Cortesía)

Una bruja tica de cuarta generación, Mithzi Bonilla, conocida en redes sociales como Mithzi Tarot, es parte de la organización del aquelarre y nos confirma que será un evento abierto al público y que para estar presentes se debe pagar quince mil colones.

La bruja, quien viene de bisabuela, abuela y mamá brujas, nos explicó la importancia de realizar un aquelarre el 24 de junio debido a la posibilidad de sacarle el mayor provecho a la mundialmente celebrada y conocida “Noche de San Juan”.

“Las noches del 22, 23 y 24 de junio son especiales porque están influenciadas por la Noche de San Juan, una de las noches más especiales del año porque permite una conexión absoluta y profunda con lo espiritual, con la tierra, la purificación del alma a través del fuego, la limpieza del cuerpo, el alma y el espíritu y la conexión al máximo con nuestros ancestros.

“Alrededor del fuego, haciendo hogueras, las brujas en la Noche de San Juan, en todo el mundo, logramos rituales que activan energías, conexiones y presencias de nuestros seres amados que ya nos dejaron en este plano”, aclara la bruja quien también es tarotista.

Conocida como Mithzi Tarot, es una de las brujas organizadoras. (Cortesía)

Rituales sin demonios

Por ser un aquelarre especial, la concentración de actividades será alrededor de los rituales de la Noche de San Juan. No siempre que se hace aquelarre hay presencia de macho cabrío o intervención demoniaca, reconoce la bruja.

Lo que sí habrá es ritualización de escobas.

“Desde siempre se habla de la bruja como dueña de una escoba con la que vuela, lo que le puedo decir es que la escoba es importantísima para las brujas, significa muchas cosas: tradición, protección, limpieza.

“La escoba permite que nosotras las brujas limpiemos nuestras casas de las malas energías y así las casas estén siempre protegidas. Será una noche para que las brujas logremos escobas con el poder que necesitamos”, asegura Mithzi.

Hay una invitación al aquelarre que incluso circula en redes sociales y tiene como requisito que las brujas vayan vestidas de negro. El evento es de 7 a 9 de la noche y es la primera vez en la historia que lo harán abierto, ya que siempre fue asunto excesivamente privado.

Cada bruja podrá llevar lo que guste, un tarot, la escoba, su libro de hechizos para que comparta con sus hermanas brujas sus conocimientos. Se exhibirán libros y péndulos.

El aquelarre se da por la muy popular Noche de San Juan. (Cortesía)

Noche especial

Carolina Ortiz tiene 23 años y es de San José. También es bruja y nos asegura que en un aquelarre para la noche de San Juan, hace dos años, fue cuando se inició como bruja. El próximo lunes estará en su tercer evento de este tipo.

“Es una noche demasiado especial en la cual se activan los dones, hay conexiones muy fuertes con los guías espirituales y se inician nuevas mujeres en la brujería. En el ambiente se siente la diferencia de esa noche porque se carga de energías. Este año iniciaré varias nuevas brujas”, cuenta orgullosa Carolina.

A sus 16 años, Daniela Quesada será la bruja más joven presente en el aquelarre y será su día de iniciación como bruja.

Justo el propio 24 de junio cumple 17.

“Estoy segura que nací bruja. Soy médium desde que tengo uso de razón, desde muy niña. Desde pequeñita veo y hablo con los muertos, pero al principio no entendía lo que pasaba conmigo.

“En una ocasión me tocó decirle a una amiga de mi mamá que un familiar suyo, ya fallecido, le mandaba un mensaje especial. La señora no me creyó al principio, pero después confirmó que el mensaje era verdad”, nos contó Daniela.

La reunión de brujas ticas será en Zapote. Daniela, Carolina y Mithzi estarán puntuales a la cita. (Cortesía)

La noche de San Juan es muy conocida en Europa y América Latina. Se celebra bailando, comiendo y hasta con pólvora alrededor de fogatas. El objetivo es alejar los malos espíritus y atraer la buena suerte. En muchos países se encienden fogatas para pedir suerte en las cosechas.

En el santoral católico, el 24 de junio se recuerda a san Juan Bautista.