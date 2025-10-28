Diputados piden justicia por Randall Gamboa, quien falleció tras ser deportado por Estados Unidos

Los diputados recordaron a Randall Gamboa, el costarricense que murió el domingo 26 de octubre después de que fuera deportado por Estados Unidos hace casi dos meses, en la Asamblea Legislativa.

Ellos le dedicaron un minuto de silencio y, además, algunos legisladores enviaron condolencias a su familia y arremetieron contra las autoridades estadounidenses por el trato que recibió el costarricense, así como la falta de respuestas sobre lo que realmente le pasó.

LEA MÁS: Gobierno de Costa Rica le pide explicaciones a Estados Unidos por la muerte de Randall Gamboa

La diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio, señaló que ninguna persona debería pasar por la misma situación que Randall.

Randall Gamboa murió el domingo 26 de octubre, tras casi dos meses de ser deportado de Estados Unidos. (Cortesía de la familia de Randall/Cortesía de la familia de Randall)

“Se tienen que esclarecer las condiciones y las situaciones que sufrió don Randall para haber vuelto a su patria en las condiciones inhumanas en las que volvió. Ninguna persona es delincuente por buscar mejores condiciones de vida”, dijo.

Por su parte, el legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos García, recordó al costarricense como “una persona maravillosa, entregada a su familia, su mamá, sus hermanos, una persona ejemplar con un don de servicio increíble”.

LEA MÁS: Diputados rinden homenaje a Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente

“No queda nada más que pedir justicia. A mí me quedan muchas dudas del actuar consular, de cómo se le dio acompañamiento a estas personas, a esta familia en este proceso”, indicó el diputado.

¿Qué decía la moción?

El diputado García leyó la moción que solicitaba el minuto de silencio en honor a Randall Gamboa.

“Su caso ha conmovido profundamente a la sociedad costarricense, no solo por las circunstancias humanitarias que rodearon su entorno, sino también por la falta de respuestas claras sobre las condiciones y el trato que recibió mientras estuvo bajo custodia en territorio estadounidense. Su lamentable fallecimiento nos debe llamar a la reflexión sobre el trato que reciben los migrantes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de resguardo a los derechos humanos de los nacionales que se encuentran en condición de vulnerabilidad fuera de nuestras fronteras”, decía la moción.

Randall Gamboa llegó a Costa Rica en una deteriorada condición de salud tras pasar casi 9 meses detenido por ICE de Estados Unidos. (Cortesía de Greidy Esquivel/Cortesía de Greidy Esquivel)

Randall Gamboa llegó al país el 3 de setiembre tras pasar casi 9 meses detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Él fue arrestado en diciembre de 2024 en Estados Unidos, donde trabajaba como operador de maquinaria pesada.

Él murió el domingo 26 de octubre en un hospital de Pérez Zeledón.

LEA MÁS: ¿Cómo limpiar los enchufes e interruptores de su casa, para remover las manchas amarillas?