Diputados rinden homenaje a Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente

Los diputados hicieron un minuto de silencio el lunes 27 de octubre en el plenario en memoria de Ericka Benavides, la asesora de Eli Feinzaig que murió el viernes 24 de octubre en el accidente de tránsito que ocurrió en Palmares.

“Ericka fue una mujer de entrega y luz, asesora ejemplar, profesional, íntegra, mujer valiente, amiga leal, hermana amorosa y madre dedicada. Quienes tuvimos el privilegio de conocerla, guardamos en el corazón su alegría contagiosa, su inquebrantable optimismo y la fuerza con la que defendía sus convicciones”, decía la moción que solicitaba el minuto de silencio en su memoria.

“Su partida, tan inesperada como dolorosa, deja un vacío profundo en su familia, en el Partido Liberal Progresista (PLP) y en todos los compañeros y compañeras de esta Asamblea que compartieron con ella el trabajo y los sueños. Hoy, a quienes la extrañamos, nos corresponde transformar la ausencia en propósito y honrar su memoria, continuando la labor que ella abrazó con pasión y entrega”, se añadió.

Los diputados hicieron un minuto de silencio el lunes 27 de octubre en el plenario. (redes/Facebook)

La familia de Ericka Benavides estuvo presente en la Asamblea Legislativa cuando se hizo el minuto de silencio. Los diputados se pusieron de pie para darle la bienvenida.

En el plenario se proyectó un video con imágenes de la asesora, quien también era candidata a diputada.

“Dios pone sobre nosotros la carga que podemos soportar, pero cuando nos parece insostenible y sentimos que nuestras fuerzas están a punto de abandonarnos, envía un ángel para decirnos que se puede, que continuemos, que creamos. Ericka siempre fue ese ángel que creyó en todos nosotros. Incansable, invencible, inquebrantable. Logró contagiarnos siempre de esa fuerza interna necesaria para salir adelante”, dijo Gilberto Campos, diputado del PLP.

El legislador también recordó a Ericka Benavides como una persona íntegra, trabajadora y amorosa y daba todo sin esperar nada a cambio.

Un total de 45 diputados, que estaban presentes en ese momento, votaron a favor de dedicarle un minuto de silencio a la asesora de Eli Feinzaig, quien se ausentó del plenario.

Eli Feinzaig se ausentará hasta fecha indefinida

El PLP confirmó a La Teja el lunes que el legislador Eli Feinzaig se ausentará de la Asamblea Legislativa mientras se recupera del accidente de tránsito, en el cual el pickup en el que viajaban chocó contra un camión.

“Eli, por el momento se encuentra en recuperación por la cirugía, aún no tenemos fecha en la que estará de vuelta”, indicó el partido.

Fue sometido a una cirugía la noche del sábado 25 de octubre para corregir una fractura del esternón.

De hecho, cuando ocurrió el accidente el viernes, la agrupación afirmó que él estaba golpeado.

Eli Feinzaig se ausentará de la Asamblea Legislativa mientras se recupera del accidente que ocurrió en Palmares. (Lilly Arce)

Eli Feinzaig fue trasladado en helicóptero hasta el Metropolitano en Santa Ana.

Por otra parte, Fabián Cascante, el chofer que transportaba a Ericka Benavides y al diputado a una entrevista programada con un medio de comunicación del norte del país, está internado en el hospital México.

