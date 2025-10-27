Eli Feinzaig se ausentará de la Asamblea Legislativa mientras se recupera de accidente de tránsito

El diputado Eli Feinzaig se ausentará de la Asamblea Legislativa hasta nuevo aviso, mientras se recupera del accidente de tránsito que sufrió el viernes 24 de octubre en Palmares.

Así lo confirmó el Partido Liberal Progresista (PLP) en una consulta de este medio.

“Eli, por el momento se encuentra en recuperación por la cirugía, aún no tenemos fecha en la que estará de vuelta”, indicó la agrupación.

El también candidato presidencial fue sometido a una cirugía para corregir una fractura del esternón la noche del sábado 25 de octubre.

El diputado Eli Feinzaig se ausentará de la Asamblea Legislativa hasta nuevo aviso, mientras se recupera del accidente. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

“La operación se realizó por recomendación médica, ya que permite una mejor recuperación”, comunicó el PLP.

Por medio de un comunicado de prensa, el partido señaló que el diputado se mantenía estable, en observación y evolucionando satisfactoriamente en el hospital Metropolitano, en Santa Ana.

El accidente

En horas de la mañana del viernes 24 de octubre se reportó un terrible accidente de tránsito en Palmares.

Un vehículo tipo pickup chocó contra un camión. Dentro del automóvil viajaban el diputado, su asesora Ericka Benavides y el chofer Fabián Cascante.

Tanto el legislador como el chofer resultaron heridos y la asesora, quien también era candidata a diputada del PLP, murió en la escena.

La asesora de Eli Feinzaig, Ericka Benavides, murió el viernes 24 de octubre tras el accidente de tránsito en Palmares. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

Mientras Eli se recupera en Santa Ana, el conductor está en el Hospital México.

Un día después del incidente, el diputado publicó una sentida carta en redes sociales, despidiéndose de Ericka Benavides.

“Eri, mi querida Ericka, vos nunca fuiste mi asistente, aunque así te veía la gente. Eras mi mano derecha, mi persona de mayor confianza, mi muralla china y mi firewall. Eras la loquilla que le ponía chispa a todos los días, la primera en apuntarse a bailar, el alma de la fiesta y la que iluminaba cualquier espacio con tu sonrisa y buen humor”, escribió.

“Pero, sobre todo, fuiste mi amiga incondicional y el único ‘reclamo’ que te tuve en vida fue que descubrieras en Rosi a una persona aún más digna de tu amor y tus atenciones, cosa que por siempre te agradeceremos, ambos“, añadió.

