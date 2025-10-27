Monseñor Javier Román Arias ya respira por sí mismo y está consciente

Monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ya está respirando por sí mismo y está consciente.

Así lo comunicó la Conferencia Episcopal de Costa Rica a través de las redes sociales.

“La salud de monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, sigue evolucionando satisfactoriamente”, indicaron las autoridades eclesiásticas.

Román Arias está orientado y sigue las indicaciones de los médicos.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica informó que el monseñor muestra una evolución favorable tras sufrir un infarto el sábado. (Conferencia Episcopal de Costa Rica/Conferencia Episcopal de Costa Rica)

Él se mostró agradecido por Dios, así como por las oraciones y el cuidado de los especialistas, porque su estado de salud está mejorando.

“Esta mañana, incluso, pudo comulgar una partícula de la Sagrada Hostia Consagrada, ofrecida por el padre Pablo Escrivá, de la Diócesis de Limón”, comentaron.

¿Qué le pasó?

La Conferencia Episcopal de Costa Rica compartió el sábado 25 de octubre que monseñor había sufrido un infarto después de participar en varias actividades.

El monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón, sufrió un infarto el sábado 25 de octubre. (Tomada de Eco Católico /Tomada de Eco Católico)

Él se sintió mal e inmediatamente fue trasladado al hospital. Cuando llegó al centro médico, sufrió el infarto y luego, fue sometido a una intervención quirúrgica.

Debido a la situación, las autoridades eclesiásticas pidieron al pueblo católico unirse en oración por la salud del obispo.

