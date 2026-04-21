Impresionante lluvia de meteoros se podrá ver en el cielo de Costa Rica: cuándo y a qué hora ver el espectáculo

El país será testigo de una impresionante lluvia de meteoros que se podrá disfrutar la madrugada de este miércoles. Así lo anunció la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (Cientec).

LEA MÁS: ¿Tiene un pleito con su vecino o lo amenazaron? Así puede actuar si la cosa se pone fea

Se trata de la lluvia de meteoros Líridas. Alejandra León, directora de Cientec, informó que este espectáculo se podrá ver desde la medianoche de este miércoles 22 de abril, es decir, dentro de unas horas.

Este espectáculo tendrá una duración de 4 horas, tal y como lo comentó doña Alejandra.

“Alrededor de las 10 p. m. se oculta la Luna y, por el otro lado, apenas va saliendo la radiante de esta lluvia en el borde de la constelación de Lira, cerca de Hércules”, indicó.

Cientec informó que la madrugada de este miércoles se podrá ver la lluvia de meteoros Líridas. (Canva/Canva)

Unas horas después, se podrá ver el asterismo conocido como “Triángulo de Verano”, que une las estrellas Altair (en Aquila), Deneb (en el Cisne) y Vega (en Lira), lo que puede ser un “buen marco” para observar los meteoros.

Doña Alejandra comentó que se esperan unos 18 meteoros por hora en el punto máximo. No se producirán trazos prolongados; sin embargo, pueden incluir bólidos más grandes y brillantes.

LEA MÁS: Recope solicitó un aumento de gasolina que no solo dolerá, sino que afectará muchísimo los bolsillos

Se recomienda ver lejos de las luces de la ciudad

La directora de Cientec señaló que esta lluvia de meteoros se puede disfrutar desde un lugar alejado de las luces de la ciudad.

Indicó que los meteoros son objetos “muy tenues”, por lo que se recomienda apreciarlos en un sitio oscuro.

Se recomienda ver la lluvia de meteoros en un lugar lejos de las luces de la ciudad. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

También se aconseja a las personas dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad, proceso que puede tardar entre 15 y 20 minutos.

LEA MÁS: Muerte de joven con autismo en hospital duele en el alma y muestra la cruel realidad que vive esta población