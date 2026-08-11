Incendios en viviendas en el país: cifras aumentan de forma alarmante

Para julio del presente 2026 ya se registraban 617 incendios de vivienda, 58 mas que en julio del 2025 (Jose Cordero/José Cordero)

Los incendios de viviendas en Costa Rica siguen provocando graves tragedias, la mas reciente ocurrió durante la madrugada de este lunes, después de que Eidan Pérez Monge, de 14 años, y su padre, Eduardo Pérez Badilla, de 66 años, fallecieran en su residencia ubicada en Metrópolis II de Pavas.

El siniestro se registró a la 1 de la madrugada, y pese a los gritos de socorro de Eidan, quien estaba cerca de celebrar su graduación de noveno año, no fue posible rescatarlo de las llamas.

Una problemática creciente

El dolor y el luto no solo han envuelto al país en esta tragedia, sino también la preocupación ante una problemática creciente que no solo no disminuye, sino que aumenta y registra cifras dramáticas en comparación con agosto del 2025.

Y es que los datos son alarmantes. Con el siniestro ocurrido la madrugada del lunes, la cifra total de incendios estructurales llegó a ser de 648, frente a las 599 del 2025 (58 casos más).

Además de esto, para agosto de 2025 se registraban 11 personas fallecidas por esta causa, mientras que este año la cifra subió a 15 personas, un aumento del 36%.

Por otro lado San José, Alajuela y Puntarenas continúan concentrando la mayor frecuencia de emergencias e incidentes de gran magnitud.

¿Cómo estar preparados?

Frente a este tipo de emergencia el Benemérito Cuerpo de Bomberos reitera recomendaciones que podrían ser vitales de cara a una situación extrema y de alta urgencia, como lo son:

1) No sobrecargar enchufes ni usar cableado o aparatos electrónicos en mal estado.

2) Mantener puertas, pasillos y salidas libres de objetos que las bloqueen.

3) Guardar materiales inflamables lejos de fuentes de calor.

4) Alejar fósforos o encendedores del alcance de los niños.

En caso de ocurrir un siniestro de vivienda el organismo recomienda:

1) Mantener la calma y evacuar por la salida mas segura.

2) Evitar buscar objetos personales y no esconderse detrás de camas o en armarios.

3) Desplazarse gateando en caso de haber humo denso.

4) Llamar al 9-1-1 tan pronto sea posible.

Recuerde también que otras medidas sencillas como desconectar los aparatos electrónicos si no se están utilizando, tener un plan familiar en caso de incendio e instalar detectores de humo en su hogar pueden ser la gran diferencia entre evitar o no una tragedia.

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