Investigadora paranormal tica visitó famoso cementerio: “Comprobé que hay muchos fantasmas”

La costarricense Vanessa Alvarado, experta en la investigación de fenómenos paranormales, cumplió su sueño de años de visitar Escocia, uno de los países en donde más creen en fantasmas, duendes, seres extraños, movimientos inexplicables de cosas y brujas, entre otros.

Cortesía

El gran sueño para Vanessa, quien es parte del equipo Investigación ParanormalCR., era conocer el cementerio Greyfriars, ubicado en Edimburgo, la capital escocesa.

Era tanta su pasión que incluso logró hospedarse en una casa, por medio de Airbnb, que pegaba pared con pared con una tumba del cementerio, de hecho, una de las ventanas de la casa daba directamente al cementerio.

Shutterstock

Si usted revisa Google se dará cuenta de que, en efecto, ese cementerio es considerado el más embrujado del mundo. La actividad paranormal y poltergeist (movimiento de cosas sin explicación), es muy famosa y tiene siglos de cosechar su fama.

Cortesía

Por ejemplo, en una ocasión una mujer fue encontrada inconsciente en la entrada de un mausoleo, toda llena de moretones en el cuello, marcas que quedan en las personas a las que estrangulan. Otro día una persona que quería ingresar al cementerio no pudo porque una fuerza desconocida y helada se lo impidió.

Vanessa pasó tres noches durmiendo a la par de ese cementerio y también lo visitó completico. Reconoce que sí pudo sentir energías negativas, no tan fuertes como lo esperaba, pero sí en grandes cantidades.

“Es un hecho que ese cementerio está cargado de energía. Cuando entré comencé de inmediato a sentir una energía diferente en el ambiente, algo helado. Me costó identificar ese frío porque en Edimburgo estaba frío, entre diez y once grados, sin embargo, la energía logré comprobarla sin ninguna duda”, explicó la investigadora paranormal.

Cortesía

Por ser considerado un “cementerio maldito”, Vanessa tenía demasiada ilusión de visitarlo. Le impresionó lo lindo que era, ya que lo creyó más con el estilo de las películas que muestran los cementerios embrujados muy oscuros y tenebrosos.

“Como conozco bien la historia de ese cementerio, tenía demasiadas ganas de visitar un lugar en particular, el famosísimo Mausoleo Negro, en donde realmente sí se siente una energía muy fuerte y muy diferente a casi todas las energías paranormales que he sentido en mi vida.

El Mausoleo Negro

De acuerdo con la historia escocesa, ese camposanto tiene un pasado muy oscuro y perturbador. Justo en esos terrenos fueron torturadas y asesinadas muchas personas en el siglo XVII, durante las batallas que enfrentaron a católicos y protestantes.

Cortesía

Según los registros, hubo más de 1.200 personas, llamadas “Covenants” (integrantes del movimiento religioso presbiteriano) que fueron encarceladas por ser considerados rebeldes, ya que en aquel siglo la religión oficial escocesa era la católica.

Como los rebeldes se opusieron a jurarle fidelidad al rey de Inglaterra, fueron torturados terriblemente y a muchos les terminaron cortando la cabeza, mientras que a otros los enterraron vivos.

Hubo un gran líder, el encargado de dar la orden de encarcelar a los protestantes y de decidir cómo iban a ser torturados y morir. Era despiadado y hasta disfrutaba ver cuando morían, era un abogado que llamado George Mackenzie al que le tenían un apodo que bien parece se lo pusieron en Alajuela en donde realmente ponen apodos bien exactos, ya que le decían “el Sangriento Mackenzie”.

Cortesía

Pues bien, en ese Mausoleo Negro es donde está enterrado “el Sangriento Mackenzie” y cientos de personas que ya entraron a esa tumba han sido arañadas, golpeadas y hasta empujadas. Es un lugar tan maldito que los que organizan visitas al cementerio hacen firmar a los turistas un documento en el cual no se hacen responsables por cualquier agresión humana o sobrehumana que sufran en el Mausoleo Negro.

“Sí hay fantasmas”

La tica, como era un viaje que planeó con tremenda ilusión, iba superpreparada. Al ser experta en fenómenos paranormales, se llevó dos instrumentos fundamentales y totalmente reconocidos a nivel mundial para identificar si en algún lugar hay fantasmas.

Uno de esos se llama fantasmómetro (Ghost Meter Pro, en inglés), que sirve para entender las respuestas de un fantasma y otro aparato que llaman K-2, el cual confirma si hay una presencia paranormal en el lugar al medir campos electromagnéticos.

Cortesía

“Pude comprobar que sí hay bastantes fantasmas en ese cementerio, que se comunican y que no se esconden de nada ni nadie. La presencia electromagnética, fue fuerte, tal vez no lo fuerte que me imaginaba, pero lo fue.

“El Mausoleo Negro tiene una energía muy particular con respecto al resto del cementerio, es donde está la energía más fuerte. Es difícil de explicar, es un tipo de energía incómoda, es esa sensación de que algo te está diciendo, lárguese de aquí, no lo quiero en este lugar. Te desprecio, te odio. Se siente fuerte y claro, al menos yo lo sentí”, reconoció Vanessa.

Como investigadora paranormal, Vanessa ha visitado muchos lugares en Costa Rica con actividad del más allá, por eso le preguntamos si esa energía tan negativa del Mausoleo Negro en algún momento la sintió en Tiquicia.

“Sí. Una energía tan negativa, muy parecida, la he sentido en las Ruinas de Cartago y en las de Ujarrás. No sé si tiene que ver con los materiales usados en sus construcciones, piedra, pero es esa energía de antigüedad, de que alguien en todo momento te está observando, que en todo momento tienes alguien a la par y uno vuelve a ver y no hay nada. Es energía muy fuerte y nada positiva”, reconoció.

Harry Potter

No se puede dejar de lado que este cementerio maldito tiene muchísimo que ver con los libros de Harry Potter, de los cuales se hicieron ocho películas.

Cortesía

Resulta que la escritora del mago más famoso del mundo, J.K. Rowling, siempre se iba a sentar con un café en el Elefante Rojo, un café que queda muy cerca del cementerio y para distraerse un poco durante el proceso de escritura, Rowling visitaba el cementerio, de donde sacó la gran mayoría de apellidos de los personajes de Harry Potter viendo las lápidas.

Les damos un ejemplo, en el cementerio hay una tumba con el nombre Thomas Riddell y en Harry Potter el que jamás debe ser nombrado y nosotros no lo vamos a nombrar, en sus tiempos de estudiante era conocido como Tom Riddle. De hecho, tanto magos como muggles (humanos que no tienen habilidades mágicas) de todas partes del mundo confirman que esa es la verdadera tumba del que no debe ser nombrado.

¿Otro ejemplo? Hay una tumba de William McGonagall, quien falleció en 1902 y es exactamente el mismo apellido de Minerva McGonagall, la profesora de Transformaciones y la jefa de la Casa de Gryffindor.

Durmiendo con fantasmas

Al mejor estilo de Vanessa, el lugar que reservó para dormir no estaba cerca del “Cementerio Maldito” sino, bien se puede decir, adentro porque una de las paredes del cuarto donde durmió ella con su esposo e hijo pega con la pared de una de las tumbas.

Cortesía

“Soy sincera, en donde dormimos no sentí nada paranormal. En Costa Rica cuando se va al campo uno se despierta y escucha pajaritos, ahí nos despertábamos en la mañana y escuchábamos cuervos, está lleno de cuervos ese cementerio.

“En la casa más bien sentía una energía bonita, me sentía bien. Es un lugar muy bien cuidado, sin embargo, hubo algo que nos dejó con enormes dudas.

“La luz del pasillo principal, el que da a los cuartos se encendía con el movimiento y se pasó encendiendo por las noches sola. Se escuchaba el clic de que percibió un movimiento y uno notaba por la rendija de la puerta que se había prendido, pero al salir a revisar no había nadie”, reconoció.

Acepta la tica que bien pudo ser porque el sensor de la luz estaba malo, a pesar de que lo revisaron y comprobaron que no, además, al usar su equipo para detectar fantasmas, dio positivo para una entidad, aunque no pudo comprobar qué era.

Otro capítulo extraño y bastante paranormal del tipo poltergeist, lo vivió cuando se hospedaron en una casa en la isla de Skye. En un momento dado (el viaje fue entre el 16 y el 24 del pasado mes de setiembre), estando ella en la cocina y su hijo en la sala, golpearon con fuerza la puerta que conecta con la cocina.

Cortesía

“Me fui a fijar qué había pasado porque no había viento ni había otra persona y me encontré a mi hijo pálido, sin moverse y me dijo: ‘mamá algo tiró la puerta’.

“Como conozco del tema, de inmediato alcé la voz y dije: ´No se preocupe, estamos en esta casa para cuidarla, respetarla, no se enoje por nuestra presencia, no se preocupe que mañana nos vamos´. Todo se tranquilizó y no sucedió nada más extraño”, recordó Vanessa, quien consideró el viaje como apasionante.

Peludito fiel

El cementerio maldito tiene su historia de amor y tiene que ver con Bobby, un perro raza skye terrier, quien se hizo el mejor amigo de John Gray, un policía de Edimburgo, quien tenía el turno de la noche.

El 8 de febrero de 1858, Gray murió de tuberculosis y fue enterrado en el cementerio maldito. Bobby, con ese amor perruno que ya todos conocemos, pasó los siguientes 14 años junto a la tumba del que fue su papá humano.

A Bobby, quien demostró un amor fiel incondicional, le construyeron una escultura de tamaño natural, la cual hasta el día de hoy está muy cerca del cementerio y que se convirtió en un sitio de visita obligatoria para los turistas.