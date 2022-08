Joven tica está a un mes de iniciar sueño de ser astronauta

Victoria González es una jovencita de 14 años que está a solo un mes de dar sus primeros pasos en el camino que la llevará a cumplir el sueño de ser astronauta.

Ya está alistando maletas porque del 10 al 18 de setiembre estará en Bahamas, participando de un campamento de la NASA.

Ver el lanzamiento de una misión espacial despertó en Victoria la pasión por el espacio. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La jovencita está que no se cambia por nadie, sobre todo porque al final irá a un campamento exclusivo, no al que tenía pensado en un principio.

“El campamento para el que yo tenía el campo apartado tenía fecha para junio de este año y tuvieron que pasarlo para octubre, pero un día llamaron de la NASA a mi casa y les dijeron a mis papás que querían pasarme para otro, uno mucho más exclusivo en que van a estar solo muchachos australianos y ese es en setiembre”.

“A este van menos personas que al que se hará en octubre y la verdad me siento muy emocionada de que pensaran en mí. Ellos (en la NASA) saben el esfuerzo que estoy haciendo junto con mi familia y quisieron reconocer eso”, contó con ilusión la joven.

En verdad Victoria ha puesto alma, vida y corazón en llegar a su meta de tocar las estrellas, porque sabe que no cualquiera logra viajar al espacio.

Ella decidió que quería ser astronauta el 30 de mayo del 2020 cuando vio por primera vez el lanzamiento de una misión espacial de la NASA.

Desde entonces, se puso a ahorrar porque sabe que para eso necesita dinero y también mucho esfuerzo de su parte.

A la joven le mandaron de la NASA un flying suit, un traje parecido al que usan los astronautas. Foto: Cortesía de Victoria. (Cortesía de Victoria )

Papás la guían

Cuando la muchacha empezó con su proyecto de vida de ser astronauta estaba la pandemia en lo más y mejor y solo recibía clases virtuales.

En un esfuerzo por emprender -para ir ganando plata- empezó a hacer unos brazaletes con la ayuda de la artista venezolana Karina Heredia, quien le cedió los derechos de las joyas para que la menor pudiera venderlas y así tener ganancias.

Este proyecto sigue en pie, los brazaletes se venden por medio de la página de Facebook VB Bracelets y el Instagram vbbraceletscr y ahora más que nunca Victoria le está poniendo ganas a su negocio porque que eso le dará un empujón para cumplir su sueño.

Pero no todo ha sido fácil, este año -cuando la joven regresó a clases presenciales- se distrajo mucho y estuvo a punto de dejar todo botado.

Carlos González, papá de la joven, movió las fichas necesarias y armó una cleteada que salió el sábado 24 de julio del Quijongo de Cartago y llegó hasta Pérez Zeledón, pasando el Cerro de la muerte, ese día durmieron en un hotel en el sur del país y al día siguiente regresaron en bicicleta a Cartago.

La joven sueña con llegar al espacio. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Mi papá siempre ha sido amante del ciclismo y me dijo que porqué no organizábamos una actividad para recaudar fondos y la idea me encantó, eso me volvió de lleno al proyecto”.

Mamá ilusionada

Kimberly Vargas, mamá de Victoria, es una de la más ilusionadas con que su hija vaya al campamento porque además servirá de viaje de cumpleaños.

“Es la primera vez que voy a viajar en avión y mi mamá está toda contenta porque el 25 de octubre cumplo 15 años, entonces el campamento va a ser también mi viaje de 15 años, hasta me ha estado comprando cosas para mi viaje”, contó la estudiante.

Tienda Monge contactó a Victoria con la tica Sandra Cauffmann, que trabaja en la NASA. Foto: Cortesía Monge. (Cortesía Monge)

Tienda Monge ha apoyado desde el primer momento a Victoria y hasta la contactaron con la científica tica Sandra Cauffman, una ingeniera eléctrica que trabaja en la NASA.

“Tuve una entrevista con ella el año pasado y desde entonces estamos en contacto casi que a diario, el ejemplo de ella me motiva mucho. Siempre nos saludamos y le pregunto por cosas de la NASA y ella me contesta muy amable”.

“Ella me ha dicho que disfrute mi etapa en el colegio, porque cuando llegue a la universidad todo va a cambiar, voy a tener que esforzarme muchísimo y estudiar día y noche, pero sé que ese sacrificio valdrá la pena”, contó Victoria.

La joven está en octavo grado, pero ya está dándole vueltas a qué pasará con su futuro, incluso no descarta cambiarse de colegio más adelante.

“Ahorita estoy estudiando en el colegio Francisca Carrasco Jiménez de Cartago que es público, estoy analizando si el otro año me paso a uno técnico, o uno privado porque he pensado que tengo que prepararme de la mejor manera para cuando llegue a la NASA. Ya estoy estudiando inglés por aparte, pero también me gustaría ir a un colegio donde haya un muy buen inglés, tengo que pensar con calma qué es lo que más me conviene”, expresó.

“El campamento va a ser también mi viaje de 15 años”. — Victoria González, joven que sueña con ser astronauta.