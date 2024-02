Joven vivió una pesadilla por culpa de la cédula durante la realización de las elecciones municipales

Roberto Guevara denunció que el domingo pasado no pudo votar en las elecciones municipales. Cortesía.

Un joven se molestó mucho, ya que el domingo anterior no pudo votar en las elecciones municipales.

Roberto Guevara tiene 29 años y acudió a votar a Ciudad Colón con su madre, María de los Ángeles, su hermana Georgia y su cuñado Luis Fernando, a eso de las tres de la tarde.

“Consulté en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, pero no aparecía el lugar en donde votaba, entonces me fui con mi familia a la escuela de Ciudad Colón, porque pensé que si ellas votaban ahí, yo podría hacerlo”, afirmó.

El muchacho afirmó que cuando llegó a la escuela Roberto Fernández Güell se dio cuenta de que no estaba inscrito en ese centro educativo y le pidieron que acudiera a la escuela de Brasil de Mora, el centro de votación a donde ha ido en otras votaciones, pero tampoco apareció.

“Conversé con dos señoras del TSE, porque eso nunca me había pasado. Mi cédula la renové hace unos seis meses y no he cambiado mi domicilio electoral y he participado tanto en elecciones nacionales como municipales”, contó.

TSE responde

Luis Bolaños, director general del Registro Civil, comentó que la cédula de este muchacho venció en agosto del 2022 y fue a renovarla en noviembre del año pasado, cuando había pasado el plazo para aparecer en el padrón electoral.

“Cuando él renueva la cédula ya estaba cerrado el padrón electoral, se cerró el 3 de octubre del año pasado. Si a una persona se le vence la cédula un año antes, igualmente quedaba empadronado, pero ya había pasado un año y dos meses desde que venció el documento”, comentó.

Todo esto se ampara en el artículo 94 de la Ley Orgánica del TSE, que dice: “el término de validez de la cédula de identidad será de diez años a partir de la fecha de su emisión. Transcurrido ese término, se considerará vencida y caduca para todo efecto legal y, de oficio, se cancelará la inscripción del ciudadano como elector.

“Sin embargo, cuando los diez años referidos se cumplan dentro del término de doce meses anteriores a la fecha de una elección, la cédula de identidad y la inscripción del ciudadano como elector permanecerán válidas, en todos sus efectos, hasta el día de la elección inclusive”.