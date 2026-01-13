Deportes

Juegos Nacionales Limón 2026: ¡Oro para el Sur! Chelsea Araya de Pérez Zeledón gana la primera medalla

La medalla de plata se fue para Palmares y el bronce a Paraíso de Cartago

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Ya se celebra la primera medalla de oro de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 y la gran fiesta la montó Pérez Zeledón.

Chelsea Yuliana Araya Ulloa, generaleña, ganó este martes 13 al imponerse en la prueba de 10 mil metros de la marcha atlética, disputada en la nueva pista sintética del Polideportivo de Pococí.

Chelsea Yuliana Araya Ulloa, generaleña, ganó este martes 13 al imponerse en la prueba de 10 mil metros de la marcha atlética, disputada en la nueva pista sintética del Polideportivo de Pococí.
Chelsea ganó muy sólida la primera medalla de oro de Limón 2026. (FECOA/Cortesía)

La atleta hizo un tiempo de 57.33.87, superó con claridad a sus cuatro oponentes para dejarse el honor de estrenar el medallero de las justas.

LEA MÁS: Saprissa vs. Puntarenas: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este martes en el inicio del torneo?

La medalla de plata correspondió a la palmareña María Celeste Granados Castillo (1.01.02) y la de bronce a María Valeria Gómez Quesada, de Paraíso (1.04.11).

Chelsea Yuliana Araya Ulloa, generaleña, ganó este martes 13 al imponerse en la prueba de 10 mil metros de la marcha atlética, disputada en la nueva pista sintética del Polideportivo de Pococí.
La palmareña María Celeste Granados Castillo (1.01.02) y la de bronce a María Valeria Gómez Quesada, de Paraíso (1.04.11). (FECOA/Cortesía)

En el cuarto puesto se ubicó Génesis Carvajal Jirón de Palmares (1.09.49) y en el quinto Diandra Lariza Pacheco Salas, de Paraíso (1.27.48).

LEA MÁS: Minor Álvarez aceptó la propuesta salarial de Saprissa para tener su revancha en el club morado

El honor de ganar el primer oro de los Juegos tomó por sorpresa a Chelsea Yuliana, ya que se esperaba que esa disputa correspondiera al evento de lanzamiento de disco U18 femenino, competencia que se pospuso dado que faltaban detalles para la instalación de la jaula de seguridad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
primera medalla de oroJuegos Deportivos Nacionales Limón 2026Pérez ZeledónChelsea Yuliana Araya Ulloa10 mil metros de la marcha
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.