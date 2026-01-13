Juegos Nacionales Limón 2026: ¡Oro para el Sur! Chelsea Araya de Pérez Zeledón gana la primera medalla

Ya se celebra la primera medalla de oro de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 y la gran fiesta la montó Pérez Zeledón.

Chelsea Yuliana Araya Ulloa, generaleña, ganó este martes 13 al imponerse en la prueba de 10 mil metros de la marcha atlética, disputada en la nueva pista sintética del Polideportivo de Pococí.

Chelsea ganó muy sólida la primera medalla de oro de Limón 2026. (FECOA/Cortesía)

La atleta hizo un tiempo de 57.33.87, superó con claridad a sus cuatro oponentes para dejarse el honor de estrenar el medallero de las justas.

La medalla de plata correspondió a la palmareña María Celeste Granados Castillo (1.01.02) y la de bronce a María Valeria Gómez Quesada, de Paraíso (1.04.11).

La palmareña María Celeste Granados Castillo (1.01.02) y la de bronce a María Valeria Gómez Quesada, de Paraíso (1.04.11). (FECOA/Cortesía)

En el cuarto puesto se ubicó Génesis Carvajal Jirón de Palmares (1.09.49) y en el quinto Diandra Lariza Pacheco Salas, de Paraíso (1.27.48).

El honor de ganar el primer oro de los Juegos tomó por sorpresa a Chelsea Yuliana, ya que se esperaba que esa disputa correspondiera al evento de lanzamiento de disco U18 femenino, competencia que se pospuso dado que faltaban detalles para la instalación de la jaula de seguridad.