Junta de Protección Social jugará un sorteo especial este domingo, vea en cuánto estará el premio mayor

La Junta de Protección Social celebrará la Independencia regalando millones. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este domingo 21 de setiembre, la Junta de Protección Social hará un sorteo extraordinario de la Lotería por motivo del Día de la Independencia.

Aunque la fiesta patria se celebró el fin de semana pasado, la Junta de Protección Social (JPS) realizará el sorteo especial este 21 de setiembre.

En este sorteo habrá 5 premios grandes, así que aproveche para comprar su pedacito para ver si resulta millonario este domingo.

El premio mayor estará en ¢640 millones, es decir, ¢320 millones por entero y el segundo en ¢92 millones en dos emisiones.

Por otra parte, el tercer premio estará en ¢40 millones en dos emisiones, el cuarto en ¢10 millones en dos emisiones y el quinto en ¢6 millones en dos emisiones.

Este domingo 21 de setiembre se jugará el sorteo extraordinario de la Lotería por el Día de la Independencia. (JPS/JPS)

La JPS señaló que la fracción tiene un costo de ¢1.500, mientras que el entero, de 10 pedacitos, tiene un valor de ¢15.000. Puede comprarlos a través de los chanceros o en línea.

Este sorteo número 4868 será transmitido a través del canal de YouTube de la JPS, así como la cuenta de Facebook, el domingo a las 7:30 p.m., para que esté pendiente de los números que saldrán de las tómbolas.

El próximo sorteo será el de los Chances y se jugará el martes 23 de setiembre, cuyo premio mayor está en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones en 2 emisiones.

