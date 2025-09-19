Varias organizaciones se manifestarán este domingo contra el gobierno

Este domingo 21 de setiembre habrá una manifestación en San José contra el gobierno. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Varias organizaciones se unirán este domingo 21 de setiembre para manifestarse contra el gobierno, en San José centro.

Los manifestantes partirán desde el parque La Merced a las 9 a. m., y se dirigirán a la plaza de la Democracia, donde pedirán un alto a la violencia que se vive en el país, así como el respeto a la democracia, el Estado Social de Derecho y la institucionalidad costarricenses.

El movimiento “Somos Democracia”, organizadora de esta marcha, señaló que la administración Chaves Robles ha atacado y debilitado instituciones que velan por la salud y la seguridad social, así como la seguridad alimentaria, educativa, ambiental y ciudadana.

“Nunca había sido tan evidente un ataque a la democracia en Costa Rica, no existe antecedente en los últimos 75 años; es decir, solo en el marco de la Guerra Civil del 48 y la dictadura de los hermanos Tinoco en 1917, Costa Rica escuchó discursos de odio, violencia y de irrespeto a las leyes e instituciones como los que emite hoy, semana tras semana, el presidente Chaves”, comentó Geovanny Jiménez, politólogo y educador.

En esta manifestación, participarán la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, federaciones y asociaciones del movimiento estudiantil de universidades públicas, algunos sindicatos y organizaciones que conforman redes de apoyo en todo el país, redes de mujeres, movimientos ambientales, colectivos LGTBIQ+, movimientos agrícolas, entre otras organizaciones.

Varias organizaciones manifestarán el domingo 21 de setiembre en San José, pidiendo el respeto por la democracia y un alto a la violencia que se vive hoy en el país. (Movimiento Somos Democracia/Movimiento Somos Democracia)

“Es de suma importancia que los diferentes sectores, colectivos y organizaciones de la sociedad civil costarricense y ciudadanos en general, que de una u otra manera nos hemos visto vulnerados, violentados y afectados, por las políticas, expresiones y decisiones regresivas de la administración actual, nos unamos en una sola voz y nos hagamos notar”, dijo Jonathan Rodríguez, organizador de Somos Democracia y trabajador del sector privado.

Los organizadores invitaron a los manifestantes a asistir vestidos de blanco y con motivos patrióticos.

Debido a esta manifestación, el paso por la avenida Segunda se verá afectado, por lo que se les recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar esta zona durante la mañana.

