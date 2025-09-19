Nacional

Varias organizaciones se manifestarán este domingo contra el gobierno

Organizaciones pedirán que se respete la democracia y poner un alto a la violencia que se vive en el país

Por Ingrid Hidalgo
Manifestación San José
Este domingo 21 de setiembre habrá una manifestación en San José contra el gobierno. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Varias organizaciones se unirán este domingo 21 de setiembre para manifestarse contra el gobierno, en San José centro.

Los manifestantes partirán desde el parque La Merced a las 9 a. m., y se dirigirán a la plaza de la Democracia, donde pedirán un alto a la violencia que se vive en el país, así como el respeto a la democracia, el Estado Social de Derecho y la institucionalidad costarricenses.

El movimiento “Somos Democracia”, organizadora de esta marcha, señaló que la administración Chaves Robles ha atacado y debilitado instituciones que velan por la salud y la seguridad social, así como la seguridad alimentaria, educativa, ambiental y ciudadana.

“Nunca había sido tan evidente un ataque a la democracia en Costa Rica, no existe antecedente en los últimos 75 años; es decir, solo en el marco de la Guerra Civil del 48 y la dictadura de los hermanos Tinoco en 1917, Costa Rica escuchó discursos de odio, violencia y de irrespeto a las leyes e instituciones como los que emite hoy, semana tras semana, el presidente Chaves”, comentó Geovanny Jiménez, politólogo y educador.

En esta manifestación, participarán la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, federaciones y asociaciones del movimiento estudiantil de universidades públicas, algunos sindicatos y organizaciones que conforman redes de apoyo en todo el país, redes de mujeres, movimientos ambientales, colectivos LGTBIQ+, movimientos agrícolas, entre otras organizaciones.

Varias organizaciones manifestarán el domingo 21 de setiembre en San José, pidiendo el respeto por la democracia y un alto a la violencia que se vive hoy en el país.
Varias organizaciones manifestarán el domingo 21 de setiembre en San José, pidiendo el respeto por la democracia y un alto a la violencia que se vive hoy en el país. (Movimiento Somos Democracia/Movimiento Somos Democracia)

“Es de suma importancia que los diferentes sectores, colectivos y organizaciones de la sociedad civil costarricense y ciudadanos en general, que de una u otra manera nos hemos visto vulnerados, violentados y afectados, por las políticas, expresiones y decisiones regresivas de la administración actual, nos unamos en una sola voz y nos hagamos notar”, dijo Jonathan Rodríguez, organizador de Somos Democracia y trabajador del sector privado.

Los organizadores invitaron a los manifestantes a asistir vestidos de blanco y con motivos patrióticos.

Debido a esta manifestación, el paso por la avenida Segunda se verá afectado, por lo que se les recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar esta zona durante la mañana.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

