La Aresep tiene una nueva asistente para responder consultas, pero no es la funcionaria que usted se imagina

De ahora en adelante, si usted tiene una consulta para la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), deberá hablar con Clara, la nueva asistente.

Pero ella no es una mujer de carne y hueso, está hecha con inteligencia artificial (IA).

“Buenos días, soy Clara, su asistente virtual”. Así se presenta la asistente del sitio web de la Aresep: www.aresep.go.cr

Aresep tiene una nueva asistente hecha con IA (Alonso Tenorio)

La entidad informó que esta herramienta ha sido entrenada con miles de páginas del sitio web, lo que le permite comprender el contexto institucional y ofrecer respuestas precisas, claras y oportunas.

La nueva “funcionaria” está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para brindar respuestas acertadas y rápidas.

“Clara es una herramienta para las personas que necesiten información de la web, donde hay contenidos de todos los servicios regulados y de la gestión de la Aresep”, informó Eric Bogantes, regulador general.

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Tiene “funciones” específicas

La Aresep, la IA generativa que permite el aprendizaje a través de las consultas que realice la ciudadanía, bajo estándares de seguridad y protección de datos.

Con esta iniciativa, se busca que la ciudadanía obtenga respuestas en cuestión de segundos, sin necesidad de intermediación.

También que la gente tenga acceso ágil y directo a información regulatoria confiable y que se reduzca la necesidad de realizar llamadas o enviar correos electrónicos para consultas básicas o solicitudes de información.

La base de datos que sustenta el conocimiento de Clara está integrada por más de 730 archivos, como oficios, resoluciones, circulares, informes, instructivos, procedimientos, políticas, normas, reglamentos, leyes, entre otros.

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Ella estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. (Canva)

¿Por qué se llama Clara?

Su nombre significa:

C – Claridad: Información comprensible, precisa y accesible para la ciudadanía.

L – Legalidad: Actuación conforme al marco jurídico y regulatorio vigente.

A – Autoridad: Ejercicio técnico y legítimo de la función reguladora.

R – Responsabilidad: Compromiso con decisiones fundamentadas y orientadas al interés público.

A – Accesibilidad: Atención inclusiva y oportuna para todas las personas usuarias.

“Este nombre se tomó para reforzar la importancia de brindar información clara, precisa, definida y accesible a la ciudadanía”, detalló la Aresep.