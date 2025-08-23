¿La Contraloría atrasó proyecto del nuevo hospital de Cartago? Esto dijo Marta Acosta

La contralora Marta Acosta rechazó los ataques del presidente Rodrigo Chaves que hizo en su contra en la conferencia de prensa del miércoles 20 de agosto. Fotos: Mayela López (Mayela López)

La jerarca de la Contraloría General de la República (CGR), Marta Acosta, se refirió a las declaraciones que dio el presidente Rodrigo Chaves este miércoles 20 de agosto durante la conferencia de prensa, especialmente por lo que el mandatario dijo sobre el nuevo hospital de Cartago.

El mandatario respondió el miércoles una pregunta referente a la adjudicación del nuevo hospital de la provincia brumosa. Recordemos que el proyecto se atrasó de nuevo porque, al parecer, la Contraloría de la República no había refrendado el contrato.

El gobierno aseguró que el proyecto se atrasó por culpa de la contralora Marta Acosta; sin embargo, ella lo desmintió.

“La Contraloría General de la República no ha incumplido ningún plazo en el trámite de refrendo del Hospital de Cartago“, afirmó.

Acosta señaló que el contrato ya fue suscrito, pero ahora es el turno de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de presentar la documentación completa dentro de los plazos establecidos para avanzar con el proyecto.

“Le recuerdo que el Hospital de Cartago no está para ‘adjudicar’, el contrato fue suscrito y se encuentra en el trámite constitucional de refrendo. También le recuerdo que este es un proceso licitatorio iniciado en noviembre de 2022 e ingresó a la Contraloría General el 23 de junio de 2025 para el trámite de refrendo constitucional”, dijo.

“Como parte de este trámite, ante una solicitud de información ordinaria por parte de CGR, luego de pedir en dos ocasiones prórroga del plazo la CCSS demoró 30 días en contestar, es decir, un mes para brindar información que debe tener a mano”, añadió.

Las obras del nuevo centro médico estaban programadas para este setiembre; sin embargo, podría retrasarse. Se espera que esté listo para 2030.

Se espera que el hospital nuevo de Cartago esté listo para 2030. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La jerarca de la Contraloría también se refirió a los ataques del mandatario en su contra, así como las acusaciones sobre los supuestos bloqueos a otros proyectos.

En respuesta a la consulta sobre el nuevo hospital de Cartago, Chaves dijo: “Uy, don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je, je, je”.

Acosta consideró esa actuación como “violenta y misógina”.

“Han sido meses de agresiones, todos ellos debidamente documentados como lo exige la ley para cualquier demanda o proceso judicial posterior”, dijo.

Derecho de respuesta

La jerarca le pidió al presidente que leyera su derecho de respuesta en la próxima conferencia presidencial que se realizará el miércoles 27 de agosto.

Este viernes 22 de agosto, tras su comparecencia en la Asamblea Legislativa, Chaves se refirió a esta solicitud.

El presidente Rodrigo Chaves se refirió a la solicitud de Marta Acosta ante la prensa tras la comparecencia en la Asamblea Legislativa. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“La contralora está grandecita, tiene presupuestos exagerados. Si ella quiere defenderse, que se defienda, pero ¿por qué yo tengo que darle la audiencia que ella no tiene para defender a alguien que a todas luces le hace daño cotidiano a esta patria? Que vea cómo hace, yo no tengo por qué”, dijo el mandatario.

El documento completo se puede leer aquí.

