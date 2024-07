La Negrita “ayudó” dos veces para que una perrita pudiera ser adoptada

Dos pequeñas ayuditas de la Virgencita de los Ángeles, quien parece que “metió la mano”, una perrita rescatada durante la romería del año pasado ahora tiene un hogar en el cual la aman mucho y pasa bien chineada.

La Negrita le "echó el hombro" a Marshall para que ahora tenga un hogar donde la aman. (Cortesía)

Una gran mayoría de personas siente temor cuando ve un perro de boxer, por eso uno se pregunta ¿quién va a adoptar una perra de esa raza con cinco años de edad? Parece que nadie, sin embargo, como para la patrona de Costa Rica no hay nada imposible, sí se pudo.

Todo arranca de la mano de la Virgencita de los Ángeles. Durante el operativo que monta la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA) para los días de mayor movimiento de la romería, entre el 1 y 2 de agosto. El año pasado fue que se encontró a la peludita.

Esta historia de amor y fe se la traemos como la quinta entrega de nueve historias de amor hacia la Virgen de los Ángeles, durante los días que dura la novena de preparación para la fiesta de la patrona de los ticos. Por decirlo de alguna forma, haremos una novena editorial.

Sin rumbo

Don Juan Carlos Peralta de ABAA se acuerda muy bien del caso y es quien nos cuenta la primera parte, justo donde creemos que la virgencita “metió mano” por primera vez.

“El dueño de esa perrita era un extranjero que volvió a su país y dejó a uno de los peones de su propiedad a cargo de la perrita. Nos cuentan que la perrita se escapó muchas veces de la vigilancia del peón hasta que un día ya no volvió más a la casa del extranjero.

La perrita boxer fue rescatada el año pasado de las calles de Cartago un 2 de agosto en la madrugada. (Cortesía)

“Fue vista durante semanas deambulando por Tejar, Oreamuno y el centro de Cartago, hasta que la madrugada del 2 de agosto del 2023 la encontramos vagando cerca de la basílica y la rescatamos.

“De hecho, con la perrita tuvimos un problema, porque no podíamos dársela al Centro de Atención Veterinaria de Cartago ya que el programa de ellos es de capturar, castrar y liberar. No podíamos permitir que se liberara otra vez cerca de la basílica por eso tomamos la decisión de hacernos cargo de ella”, comenta el representante de ABAA.

Se nota que la virgencita “metió mano” porque la perrita no fue devuelta a la calle, sino que conmovió a los de ABAA a tal punto que decidieron dejársela ellos.

Era por un ratico

Con la boxer de 5 años en manos de ABAA es que comienza la otra parte de la historia, que es cuando la patrona de Costa Rica “mete mano” por segunda vez.

La pobre peludita teniá sus almohaditas de las patas bien quemaditas. (Cortesía)

Doña María Aguilar Salazar nos explica que la hermana de ella es rescatista de perros callejeros y casi todo tipo de animal que aparezca sin dueño, ella le ayuda muy constantemente poniendo su casa a disposición de los rescatados por un par de días, máximo tres.

“Recuerdo que mi hermana me llamó para pedirme el favor urgente con una perrita boxer que no tenía dónde meterla. Me advirtió que era una perra grande y eso me complicaba todo ya que mi casa es pequeñita.

“Cuando Marshall llegó en verdad que me asusté mucho porque pensé en mis otras perritas y el temor era que las mordiera, es que se veía muy grande e imponente, algo normal para la raza boxer”, recordó doña María quien es vecina de ciudadela Jorge de Bravo en Turrialba.

A doña María le dio mucha lástima la perrita porque tenía todas las almohaditas de las patas bien destrozadas, estaba muy flaca, tenía parásitos y no tenía voluntad para nada. En dos platos, estaba hecha leña.

La peludita al llegar no quería ni entrar a la casa del miedo y ahí “se metió” la Negrita.

Antwan se enamoró de la perrita boxer a primera vista y ahora le da mucho cariño. (Cortesía)

El hijo de doña María, quien se llama Antwan Archbold Aguilar, se acercó a la boxer y lo primero que le dijo fue: “venga mi amor, venga”, después se asombró de lo linda que la vio. Por más que la mamá le advertía que tuviera cuidado porque podía ser una perra brava, Antwan apercolló a la boxer alegremente.

“Al otro día mi hijo se despertó muy emocionado por la perrita y me pidió que nos la dejáramos, que estaba muy linda. Le dije que no podía porque ya había dos perros en casa, pero él no dejó de pedirme por favor que nos la dejáramos y así estuvo 15 días seguidos.

“Mi hijo se enamoró de la perrita y cuando comprendí eso ya no supe cómo decirle que no. Antwan nació con autismo severo, pero ya es algo muy superado, de hecho ya trabaja. Le dije que si nos la dejábamos él tenía que comprarle el alimento y se alegró demasiado tanto así que se fue a comprarle una pechera para poderla sacar a caminar todos los días”, asegura la mamá.

Marshall resultó ser bien chirota y llena de cariño de para dar. (Cortesía)

Doña María sí cree que la Negrita tuvo mucho que ver en la llegada a su casa de Marshall, que fue como le puso su hijo a la boxer porque fue amor a primera vista. “La virgencita ayudó estoy segura porque todo ha sido tan perfecto, ella (la perrita) le da mi hijo una tremenda alegría y él un hogar para vivir. Se llevan de maravilla”, reconoció doña María.