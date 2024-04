La Teja transmitirá en vivo el eclipse solar desde Estados Unidos

Este lunes 8 de abril un eclipse anular solar será el protagonista en todo el planeta que para estos lados del mundo, o sea, Centroamérica, solo será parcial, pero La Teja quiere que usted disfrute de este fenómeno espacial en vivo desde Vermont, Estados Unidos, gracias a nuestro corresponsal William Cordero.

Un mordisquito así veremos los ticos del eclipse de este 8 de abril. (Cortesía Cientec)

¿Por qué desde Vermont, en la frontera de Canadá? Porque es una zona que está dentro de la franja de totalidad, es parte de los lugares que podrán disfrutar de todas las fases del eclipse de forma completa. En Vermont la noche caerá de día.

Nuestro compañero, William E. Cordero (Instagram: _willcord_), vive en Estados Unidos y ya fue protagonista de coberturas deportivas como los juegos por Concacaf de Saprissa y Alajuelense en suelo estadounidense, el fogueo de la Selección Nacional ante Argentina, el partido de repechaje frente Honduras y la recién pasada pelea de Yokasta Valle.

William estará transmitiendo desde Vermont con equipo especial y los filtros necesarios para que podamos disfrutar todos del eclipse.

Un mordisco

De acuerdo a lo que nos explica la directora de la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (Cientec), Alejandra León, este eclipse anular solar sí será total en algunas regiones de México, Estados Unidos y Canadá.

Nos aclara que este eclipse es diferente al que sucedió el 14 de octubre del año pasado. En aquella ocasión la Luna tapó al Sol, pero no por completo, siempre quedó como un anillito bien delgadito en el cual se pudo ver al astro rey.

Estas serán las zonas privilegiadas del eclipse solar, a nosotros no nos tocó totalidad. (Cortesía Cientec)

“Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra. Este eclipse solar sucede un día después de que la Luna alcance el perigeo, la distancia mínima con la Tierra en esta órbita.

“Por ello, la Luna se ve más grande y tapa totalmente al Sol. En el punto de mayor duración, en Nazas, Durango, México, el eclipse total se extenderá por 4 minutos y 28 segundos. Los dos astros se encuentran en la constelación de Pisces”, explica.

“En esta alineación de los tres astros, Sol, Luna y Tierra, Costa Rica se encuentra en un borde de la sombra, por lo que el oscurecimiento del disco solar será entre un 16% a un 12%. Sin embargo, en nuestra región el “mordisco” de Sol será lento y tomará varias horas para llegar al máximo”, agrega León.

¿Dónde verlo?

El Cientec explica que para los ticos este eclipse parcial será largo e iniciará antes del mediodía, cuando la mayoría de los estudiantes están en los centros educativos y, para el país completo, durará 2 horas y 6 minutos.

Esta composición muestra las fases de un eclipse solar. (SADIQ ASYRAF/AFP)

Para el territorio costarricense, desde el extremo norte (cerca Isla Dos Amigos) hasta Peñas Blancas, el horario es el siguiente: fase parcial inicia: lunes 8 de abril 2024 a las 11:18 de la mañana y la fase parcial termina el mismo lunes 8 de abril a las 1:24 de la tarde.

“El cubrimiento del disco solar por la Luna Nueva, será levemente más grande en el norte del país, por estar más cerca de la banda de Totalidad del Eclipse”, advierte el Cientec.

Sí hay una zona privilegiada del país que podrá ver un mayor cubrimiento de la Luna al Sol y es Liberia, ya que ahí ese cubrimiento, conocido como obscuración, será del 16,12%, arrancará a las 11:24 a.m., la fase de máxima ocultación será a las 12:22 y finaliza a la 1:21 de la tarde. En San José el cubrimiento será del 12,09%; en Alajuela, de 12,49% y en Limón, de 10,33%.

Aunque no será igual, esta secuencia de fotos del eclipse parcial de sol del 2017 nos sirve para ilustrar lo que sucederá el 8 de abril. Las fotos son de Helena Matter y las tomó en Alajuela. (Cortesía Cientec)

Mitos

La doctora Floribeth Madrigal es dermatóloga y reconoce que hay demasiados cuentos chinos alrededor de los eclipses.

“Se puede pensar que durante el evento aumentará la radiación solar y eso quemará la piel más de la cuenta, pero no, eso es falso.

“La radiación será la misma y la atmósfera podrá filtrarla igual que lo hace todos los días. No hay razón científica para creer en una mayor radiación. Tampoco hay evidencia científica de que durante un eclipse a alguna persona se le manche la piel”, dice la dermatóloga.

Movimiento astrológico fuerte

La Bruja, astrólogo experto con gran influencia en redes sociales, asegura que el eclipse del 8 de abril provocará un movimiento astrológico fuerte, ya que pasará mientras el Sol está sobre el signo Aries y eso representa fuego, guerra, pasión, fuerza.

“Particularmente los eclipses marcan reprogramaciones energéticas bajo el sistema solar. El Sol y la Luna se encargan de esa reprogramación, de este cambio energético. Hay cambios en energías relacionados a lo espiritual, al descubrimiento de cosas nuevas. Es una temporada de destape de muchas cosas ocultas para el hombre.

“Al tener este eclipse tanta relación con el fuego, se entiende que pasa por fenómenos naturales como inundaciones, guerras, afectación por el cambio climático. Tiene que ver también con movimientos militares en diferentes regiones del planeta”, asegura La Bruja.

A la hora del eclipse los niños estarán en los centros educativos, hay que cuidarlos. (Cortesía Cientec)

Por dicha el astrólogo no ve al eclipse como el responsable de un cataclismo o el fin del mundo, pero, definitivamente, “sí va a marcar un cambio energético que impactará de diferentes formas.

“Se impactará la paz de los países, las economías, desastres naturales, conflictos bélicos y ataque fuerte a símbolos históricos de diferentes países. No habrá fin del mundo, pero sí una transformación mundial. Hay que estar informado, mantener la calma y estar preparados”, agrega.

Cuide sus ojos

La Asociación Oftalmológica de Costa Rica (AOCR) nos recuerda la importancia de tomar todas las precauciones necesarias para no sufrir quemaduras de retina y daños mayores a sus ojos por una exposición inadecuada durante el eclipse y pasar de la alegría de ver un fenómeno espacial único a la amargura de daños en los ojos.

“La observación directa del sol expone a la retina a quemaduras por daño de los fotoreceptores conocidos como conos y bastones, la cual puede ser temporal o permanente dependiendo de la severidad del daño”, explicó el oftalmólogo Mario Alpízar, presidente de la AOCR

Además, el doc Alpízar nos dio seis recomendaciones para que quienes tengan toda la intención de ver el eclipse lo hagan de forma segura.

“El Sol no puede ser observado en forma directa, en condiciones normales ni durante un eclipse, por lo que deben utilizarse los filtros aprobados para este uso.

Solo vea el eclipse con filtros especiales y aprobados. (MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)

“Lea cuidadosamente las instrucciones que viene con la gafas especiales o filtro solar. No se puede ver el cielo con binoculares, telescopios o dispositivos similares sin filtros; Los anteojos oscuros o polarizadas, los negativos fotográficos o los vidrios ahumados no son seguros y no deben usarse para ver el eclipse.

“Además, los menores de edad deben ser supervisados todo el tiempo durante el tiempo del eclipse y principalmente en el uso correcto de las gafas con filtros aprobados internacionalmente y antes de mirar al sol debe colocarse las gafas con filtros aprobados y no retirarlas hasta quitar la mirada del sol”.

Solo filtros solares

Alejandra León, del Cientec, advierte que no se debe creer en algunas historias de antes que aseguran que se puede ver un eclipse poniendo una olla con agua y en lugar de ver al sol vemos el reflejo del sol en la olla. No. Eso también es malísimo para los ojos.

“Ver directamente al sol o ver el reflejo del sol en una olla de agua afecta de la misma forma la retina del ojo. Una quemadura de la retina no duele entonces la persona no se da cuenta que se está afectando. Ver el sol directamente es como soldar sin mascarilla”, asegura doña Alejandra.

Otro cuento es que si usted ahúma un pedazo de vidrio con el fuego de una candela prendida podrá usarlo como filtro para ver el eclipse. Tampoco. Eso es mentira.

Para el ver el eclipse directamente solo se puede hacer con los filtros solares adecuados y certificados, no use nada más y no crea en cuentos chinos.

Un mejor detalle de la zona por donde se verá el eclipse total.

La optometrista de Ópticas Münkel, Sheyla Thomas, agregó: “Es importante tomar en cuenta que quizás la luz no nos provoque dolor o deslumbramiento, pero eso no quiere decir que no tenga efectos negativos, al contrario, la retina se ve más alterada, aunque no notemos ningún síntoma en el momento, ya que esta capta luz UV e infrarroja.

En Münkel hay filtros disponibles, a tan solo 2 mil colones, en las 40 sucursales que hay en el país y en y en https://munkel.cr

“Los síntomas de la retinopatía solar, el daño a la retina causado por la exposición a la luz solar, pueden surgir de inmediato o tardar varios días o incluso semanas en aparecer”, nos advierte el doctor Paul Münkel de Ópticas Münkel.

Parecido a esta foto verán en México, Canadá y Estados Unidos el eclipse de este lunes 8 de abril. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Los síntomas pueden incluir: visión borrosa, visión de manchas o moscas volantes, visión doble, disminución de la sensibilidad a la luz, dolor de cabeza y en casos graves, la retinopatía solar puede provocar la pérdida total de la visión.