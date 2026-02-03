“La tica 911”: Melissa Flores, la salvadora de los costarricenses que sufren penurias en Europa

Viajar a Europa es un sueño que muchas personas cumplen llenas de tremenda felicidad. Lamentablemente, ese sueño se puede transformar en pesadilla por un robo o un incumplimiento de la reservación de hospedaje, por ejemplo, y ahí es donde aparece la tica Melissa Flores Molina para darle la mano a quien necesite.

No nos vayamos muy lejos; en noviembre pasado, la cantante Jafet Jerez se fue a Europa toda ilusionada por cumplir el viaje de su vida. Estando en Italia, a Jafet le robaron el bolso y la dejaron con una mano atrás y otra adelante; por dicha, no le robaron el celular.

¿Quién es la costarricense que sirve de “911” de los ticos que viajan a Europa? (Cortesía/Cortesía)

Cuando la cantante estaba a punto de desesperarse, apareció Melissa para salvarle la tanda y transformarle ese amargo momento en un dulce encuentro, que terminó creando una amistad llena de profundo agradecimiento.

¿Quién es Melissa? Es una tica de 39 años que nació y se crio en Ciudad Colón. En el 2021, en plena pandemia, tomó una gran decisión de vida: viajar el 21 de julio del 2021 con sus gemelos a vivir a España.

A probar suerte

“Me fui a probar suerte. Tenía el sueño de ir a Europa y lo tenía pendiente. Entendí que la vida hay que vivirla al máximo cada segundo cuando falleció en pandemia una de mis mejores amigas.

“Entendí que la vida se va en cualquier momento y que los sueños se deben cumplir porque la vida es un suspiro”, comenta a quien de cariño todos conocen como Meli.

En medio de la pandemia, creó un negocito de casas vacacionales. Entendió que no había mucha gente ayudando a encontrar lugares para que los ticos de una misma burbuja pasaran vacaciones en su propio país sin riesgos de contagio del covid-19. Se metió de cabeza en ese ambiente con el emprendimiento llamado “KoshaHome”.

Foto llena de solidaridad, Jafet alegre con Melissa en Italia. (Cortesía/Cortesía)

“Llegó a España con sus hijos sin tener un lugar fijo para vivir. Comenzó a viajar por el Viejo Continente con ellos y, en un momento dado, alquiló un Airbnb; además, sacó una visa para lo que se conoce como nómadas digitales (personas que están un tiempo en un país haciendo teletrabajo).

A Europa sin gastar demasiado

“Tiempo después encontré una casa en Madrid y recordé que el aprendizaje alquilando casas en Costa Rica para ticos, podría aplicarse en Europa y, como tenía mis papeles en regla, comencé a encontrar casas para que los ticos se hospeden cuando viajan a Europa”, explica.

La esencia de su emprendimiento tico-europeo es quitar de la mente de la gente que viajar a Europa es un sueño inalcanzable, porque se ocupa mucho dinero, ya que hospedarse es demasiado caro.

“Mi abuelito me dijo siempre que donde estuviese debía tratar a la gente como a mí me gustaría ser tratada, y creo que ese ha sido el pilar de mi negocito, el cual ya va para seis años. Ahora no solo consigo casas vacacionales, sino que también coordino vacaciones en cualquier país de Europa.

“Me llamó mucho la atención que mis amigos, cuando venían a Europa, siempre se quejaban de que era muy caro por los tiquetes aéreos, el hospedaje y los transportes, y me puse a buscar opciones económicas y así descubrí que podía ayudar a los ticos a viajar a Europa sin gastar demasiado”, dice.

Melissa le salva la tanda si usted está en Europa y le sucede alguna bronca o quiere pasarla bien sin gastar mucho. (Cortesía/Cortesía)

La tica “911” en Europa

Les contamos el caso de la cantante Jafet, a quien Melissa ayudó con hospedaje porque varios ticos le pasaron el video donde Jafet contaba que estaba desesperada ante el robo de su bolso con todo y billetera adentro.

“No la conocía, pero de una vez le dije que si quería quedarse conmigo en Milán para que no pagara hotel. Era una tica que ocupaba ayuda urgente y ni lo pensé. Jafet se convirtió en una amiga; es un amor de persona.

Jafet publicó este lindo mensaje de agradecimiento porque el "911" le ayudó tremendamente. (Cortesía/Cortesía)

“Me ha tocado ayudar a familias completas que se vienen para España con un hijo que urge una operación del corazón en Barcelona. En una ocasión a una tica no le llegó la maleta a tiempo y no tenía ropa ni dónde dormir y la ayudé con todo eso”, recuerda.

En otro momento, le salvó la tanda a una tica que llegó a España procedente de África y su esposo se enfermó, por lo que tuvo que internarse en un hospital español. Le ayudó con todos los trámites del centro médico y para trasladar los vuelos a otras fechas.

En el caso de Jafet, fueron varias las personas que marcaron el “911” de Melissa porque le escribieron diciéndole que le ayudara ante el robo. ¿Y le sirvió la ayuda?

Jafet Jerez cantó en Italia y enamoró el ambiente

“Cuando te piden cantar, te da vergüenza molestar a la gente y termina siendo uno de los momentos más bellos de tu viaje (a Italia)”, eso posteó Jafet en Instagram después de ser rescatada por la tica y mientras cenaban juntas en un restaurante italiano alegre y cantando “La maldita primavera de Yuri”, a pesar del robo.

Así sobrevivió Jafet Jerez en Europa tras robo en Italia

En otro posteo, Jafet dijo mientras brindaba con una copa: “¡Qué lindo la pasamos con mis nuevas amigas ticas-ángeles salvadoras! Gracias por acogerme y ayudarme aun sin conocerme. ¡No tengo palabras!“.

Aquí les dejamos el número del “911” de Melissa en España: 7260-7191. Sí, es un número de línea costarricense porque ella se llevó y lo usa para casi todo. Si le urge, le pone un WhatsApp.