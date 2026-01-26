Costarricense en Estados Unidos narra las penurias que vive con la peor tormenta invernal de la historia

Don Francisco Loaiza Mejía, mejor conocido como “Chico” es un costarricense nativo de Muelle de San Carlos que vive hace 45 años en Estados Unidos. Desde hace 4 días está viviendo unos fríos de espanto en Dallas, Texas, por culpa de una tormenta invernal que azota al norte de América.

A sus 65 años y con 4 décadas y media de vivir en diferentes zonas de tierra estadounidense, asegura que la actual tormenta invernal lo ha hecho sentir uno de los fríos más terribles de su vida y eso que vivió en Nueva York varios años.

Nos cuenta el tico que vive días de -12 grados Celsius. “Esta tormenta sencillamente provoca que uno no pueda ni salir a trabajar. Un montón de actividades se suspenden y Dios guarde andar mucho rato en la calle. Cuando digo mucho rato hablo de menos de 5 minutos.

Comienzan a contar los dos segundos, es increíble la velocidad con que el ambiente congeló esa botella. (Francisco Loaiza/Cortesía)

“Sí, me medio he asomado al patio para comprobar el tremendo frío y puedo asegurar que de los peores que he sentido en mi vida. Gracias a Dios no ha fallado nada en la electricidad porque imagínese estar con esta tormenta y sin la calefacción”, comenta.

Nos explica que a pesar de pasar dentro de la casa, se pone ropa térmica encima de la ropa que normalmente usa, eso para poder mantenerse caliente. Es imposible pensar en salir al patio sin guantes o sin cubrirse toda la cara y la cabeza.

Congelación en 2 segundos

Chico nos demostró la clase de frío que está pegando en Estados Unidos con un video en el cual una botella de agua pasa de estar líquida a congelada en menos de 2 segundos y casi sin salir mucho al patio.

“Hice un video para que la gente pueda confirmar lo que provoca una tormenta invernal. Esa botella de agua se hace hielo en segundos y en menos de un minuto ya está hecha una piedra de dura. Aquí el frío no es jugando”, comenta el sancarleño.

Todo se frena

Chico es pensionado, pero para redondearse una platica de más tiene un bus para fiestas que, principalmente, le alquilan los fines de semana, sin embargo, todas las fiestas que tenía en agenda el fin de semana pasado y el que viene, se las cancelaron por la tormenta.

Don Francisco es un tico de San Carlos que vive en Texas. (Francisco Loaiza/Cortesía)

“Llegué a Estados Unidos el 5 de abril de 1981. Tenía 20 años. En 45 años aquí he vivido en varios lugares como Connecticut, Nueva York, Miami y Texas. No son nuevas estas tormentas para mí, sin embargo, esta es una de las más frías.

“Con estas tormentas hay que tener mucho cuidado porque se le pueden congelar los oídos a uno y terminar muy afectado. Recuerdo que hace como 2 años hubo otra tormenta fuerte y se fue la luz por 2 días. Me la jugué con la chimenea y sin salir de casa”, recordó.

Como buen costarricense, siempre le busca el lado positivo a los momentos complicados. Como no puede salir ni a la esquina, se ha dedicado a ver los partidos de la primera división del fútbol tico, ya que es aficionado a muerte de su amada Liga Deportiva Alajuelense.

De inmediato don Francisco le pega a una caja de metal para demostrar que el agua se hizo hielo y bien duro. (Francisco Loaiza/Cortesía)

“La 31 la celebré con todo desde aquí. La Liga me mantiene el corazón caliente a pesar de las tormentas.

“El fin de semana pasado vi todos los partidos que transmitieron y también disfruté del Verano Toreado, eso me mantiene cerca de casa”, dice el manudo quien está casado con doña María Loaiza con quien tiene 2 hijos: Sofía de 33 años y Eduardo de 31. Disfruta de una nieta de 4 años, Myla.

Frío mortal

Las autoridades norteamericana aseguraron que la enorme tormenta invernal, con temperaturas polares, golpeó este lunes 26 de enero por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos, donde ha dejado al menos 21 fallecidos, un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra.

Vean el frío que le hace a don Chico en Texas y ese es un día bastante calentito más bien, estando a -7 grados Celsius. (Francisco Loaiza/Cortesía)

“Las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más. El estado de emergencia fue declarado en Washington y más de 20 estados.

“Considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, esta tormenta ha provocado intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS)”, informa la agencia de noticias AFP.

Justo en Texas, donde está el tico, “las autoridades confirmaron tres muertes, incluyendo la de una adolescente de 16 años fallecida en un accidente de trineo. En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia.

La tormenta invernal en Estados Unidos es fuertísima y hasta muertes ha provocado. (MANDEL NGAN/AFP)

“Se espera que estas gélidas temperaturas desciendan aún más en los próximos días con la llegada de una masa de aire ártico, especialmente en las Grandes Llanuras del norte y otras regiones centrales, donde la sensación térmica podría alcanzar los -45 grados Celsius. Tales temperaturas pueden provocar el congelamiento en pocos minutos”, agrega AFP.