Las mascotas de la familia también pueden ayudar a encontrar a Los Zumbis

Generaciones enteras crecieron buscando pistas, encontrando personajes escondidos y compartiendo alrededor de la mesa la emoción de resolver cada detalle del famoso mapa de Los Zumbis.

Hoy, ese espíritu regresa con más fuerza y acompañado de quienes también forman parte de la familia: las mascotas.

Los Zumbis y Super Perro se unieron para recordar la unión familiar y el amor en los hogares por nuestras mascotas. (Cortesía/Cortesía)

En el marco del 40 aniversario de Súper Perro, para Alejandra Benavides del departamento de Mercadeo, la marca se une a Los Zumbis para celebrar la unión familiar, el juego y la alegría de compartir juntos.

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Porque en muchos hogares las mascotas no solo acompañan los momentos importantes, sino que se han convertido en miembros esenciales de la familia, participando en cada aventura, paseo y tradición.

100% costarricense

Súper Perro es una marca 100% costarricense y pionera en productos para mascotas en el país.

El parque para perros es gratis y siempre se llena de peluditos que la pasan muy felices. Está ubicado en Vía Guayabos en Curridabat. (Cortesía/Cortesía)

Lo que comenzó hace cuatro décadas como un sueño familiar en la cochera de una casa, hoy se ha convertido en una de las marcas líderes del mercado nacional gracias a su constante innovación y una planta de producción con tecnología avanzada y procesos automatizados.

Su compromiso le ha permitido trascender fronteras, llevando sus productos a más de 12 países y consolidando su presencia en mercados internacionales.

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Actualmente, Súper Perro desarrolla una amplia variedad de alimentos, snacks y productos cosméticos elaborados con ingredientes de excelente calidad, siempre enfocados en la nutrición, el bienestar y el cuidado de las mascotas que acompañan a miles de familias dentro y fuera de Costa Rica.

Gran compromiso social

Pero el compromiso de Súper Perro va mucho más allá de sus productos. Durante años, la marca ha trabajado de la mano con diferentes fundaciones de rescate animal, realizando donaciones de alimento para apoyar a cientos de perros que esperan una segunda oportunidad y un hogar lleno de amor.

Papá zumbi es uno de los que hay que buscar en familia y con los peluditos ayudando. (Cortesía/Cortesía)

Además, se creó el Parque Súper Perro, un espacio gratuito pensado para que las mascotas puedan jugar, correr, socializar y disfrutar junto a sus humanos, el cual está ubicado en Vía Guayabos, Curridabat.

Este parque se ha convertido en un punto de encuentro para familias y amantes de los animales que buscan compartir tiempo de calidad al aire libre.

Desastrezumbi es dinosaurio, pero es como decir el perrito de Los Zumbis. (Cortesía/Cortesía)

La marca también organiza actividades especiales durante todo el año, como reuniones de distintas razas de perros y la gran celebración del Día del Perro, donde cientos de mascotas y sus dueños disfrutan de juegos, dinámicas, regalías, concursos y muestras gratuitas de productos.

Son espacios creados para fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus familias, promoviendo momentos de felicidad y convivencia.

Súper Perro lleva sus productos a más de 12 países. (Cortesía/Cortesía)

El poder de la familia

Por eso, la unión entre Los Zumbis y Súper Perro nace de algo muy sencillo pero poderoso: la familia. Esa que se reúne cada lunes para resolver pistas, reír, compartir y crear recuerdos inolvidables.

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Porque ahora la diversión no solo es para grandes y pequeños, también es para esos compañeros de cuatro patas que siempre están presentes en cada momento especial.

La planta de Super Perro es muy moderna. (Cortesía/Cortesía)

Este año, Los Zumbis y Súper Perro invitan a todas las familias costarricenses a seguir disfrutando juntos de esta tradición que une generaciones, donde cada pista encontrada también se convierte en una excusa perfecta para compartir tiempo, alegría y amor en familia.