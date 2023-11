Laura Chinchilla habla del terrible mensaje que les mandó Rodrigo Chaves a los criminales

Laura Chinchilla habla del berrinche de Rodrigo Chaves y el mensaje que mandó a los delincuentes. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, dijo que el berrinche que hizo el miércoles el presidente Rodrigo Chaves sirvió para mandarles un mensaje muy peligroso a los criminales del país.

Chinchilla mostró su preocupación por la inseguridad que vive el país y asegura que la actitud de Chaves más bien agrava el tema y hace que los delincuentes se froten las manos porque con tanta bronca política sobre el tema, los que ganan son ellos.

“Lo que el país vio ayer (miércoles) fue a un hombre derrotado, frustrado por la incapacidad de combatir la inseguridad y la criminalidad del país, un hombre que a pesar de ser el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad de Costa Rica renuncia a su obligación constitucional de defender a los ciudadanos de la criminalidad y un hombre que en consecuencia pasa la pelota, como él mismo lo dijo, a los otros poderes del Estado.

Rodrigo Chaves se enojó con los diputados y tomó una decisión drástica. Foto: Presidencia.

“Es muy grave lo que vimos por el país, pero sobre todo porque los criminales quedaron notificados de que el Gobierno declina de sus obligaciones de perseguir y prevenir la criminalidad”, dijo la expresidenta.

La exmandataria dijo también que es urgente que Rodrigo Chaves aprenda a escuchar consejos.

“Ya yo he dicho mucho lo que hay que hacer con base en mi experiencia, no solamente la pasada cuando logramos reducir sensiblemente la criminalidad, sino en la experiencia que sigo teniendo porque sigo colaborando con otras organizaciones y países en este tema, pero el otro gran problema que vemos es que no se quiere escuchar, hay un liderazgo que no escucha, que no se deja ayudar, pero que a la vez tampoco asume sus responsabilidades, entonces ya no podemos seguir diciendo lo que hay que hacer, hay gente que sabe lo que hay que hacer, aquí simplemente lo que no tenemos es voluntad política, no hay un deseo de comerse esta bronca como hubiésemos esperado que lo hicieran”, dijo la expresidenta.

Laura Chinchilla dice que el presidente Rodrigo Chaves no se deja ayudar

“Todo esto es muy frustrante porque pelean los que deberían estar en el mismo lado de la mesa, dándole un trofeo a los criminales que deben estar aplaudiendo por la forma en la que se pelea el Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, pero si los únicos que ganan aquí son los criminales. El presidente notifica que de aquí en adelante él se va a convertir en un ábaco humano simplemente contando muertes trágicas en el país”, agregó.

Berrinche con diputados

Este miércoles, en conferencia de prensa, el mandatario Chaves se mostró bravísimo porque los diputados han dicho que los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, en materia de seguridad, están malos, incluso algunos van en contra de la Constitución, por lo que no pueden ser tramitados.

“‘Lo que el Gobierno mandó no sirve para nada’, díganme, ¿por qué?, ‘no, no sirve para nada’, y no pasaron nada ellos en su lugar, ni trataron de corregir esas leyes los 55 diputados ausentes aquí, no sé cuántos serán de la comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado, bueno, les llegó el momento señores diputados, porque el Gobierno le va a dar lo que la Constitución les ordena: responsabilidad exclusiva de proponer las leyes y corregir las leyes que ellos consideren relevantes y efectivas para frenar y atacar eficientemente al narcotráfico y las guerras de bandas”, dijo Chaves.

El país está urgido de acciones concretas contra la criminalidad. Foto: Andrés Garita / Archivo. (Andrés Garita)

“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas”, agregó el mandatario casi a los gritos.

El diputado liberacionista Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, también se refirió a la conducta del mandatario Chaves y reveló algo importante.

“La Constitución detalla claramente las funciones de cada poder: en la Asamblea Legislativa legislamos, el Poder Judicial persigue y juzga. El Poder Ejecutivo tiene sus atribuciones y el presidente de la República también. Por ejemplo, el artículo 139 inciso 3 de la Constitución establece que es una atribución exclusiva del presidente ejercer el mando supremo de la Fuerza Pública.

Rodrigo Chaves está bravísimo con los diputados

“Más aún, el artículo 140 en sus incisos 6 y 16 deja claro que le corresponde al presidente y al ministro (Seguridad Pública) ‘mantener el orden y la tranquilidad de la Nación’ y ‘Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país’.

“El Presidente no puede renunciar válidamente al ejercicio de las atribuciones otorgadas a él constitucionalmente en materia de seguridad pública. En caso de hacerlo incurriría en el delito de incumplimiento de deberes y eventualmente de prevaricato si se demostrare que actuó dolosamente”, aseguró Rodrigo Arias.