¿Le está fallando el WhatsApp? ¡Esto es lo que está pasando y es a nivel mundial!

Usuarios reportan que no pueden trabajar tras caída repentina de WhatsApp Web. (Shutterstock)

Los usuarios de WhatsApp en su versión web han reportado fallas en la plataforma de Meta, lo que ha generado preocupación y molestias entre quienes dependen de este servicio, pues algunos incluso señalan no poder trabajar.

Según informó el medio El Universal, el portal DownDetector registró los primeros reportes de caída alrededor de la 1:24 p.m., descartando que el problema esté relacionado con el internet o los dispositivos de los usuarios.

Entre los principales inconvenientes, los usuarios han señalado que los mensajes se quedan cargando sin poder enviarse ni recibirse correctamente, afectando así la fluidez de la comunicación.

“Por el momento, la app de mensajería de Meta no ha dado a conocer las razones por las que ocurrió este problema”, agregó el medio internacional.

WhatsApp Web aparece así, según usuarios. (Twitter/Captura)