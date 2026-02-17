Le preguntamos a Pilar Cisneros si volvería a Telenoticias ahora que se fue Ignacio Santos y esto dijo

Ante el retiro de Ignacio Santos de Telenoticias, le preguntamos a Pilar Cisneros si estará dispuesta a analizar la posibilidad de regresar a ese canal y la respuesta fue contundente.

“No, jamás. No, no, no. Ya yo pasé por esa etapa. Ya no. Es un trabajo superduro, superdemandante. A mí me fascina el periodismo, no voy a decir que no, pero igual, la Teletica de hoy está muy alejada de los valores que yo tengo. No, de ninguna manera”, manifestó.

Pilar Cisneros dice que no volvería a Teletica. (Cortesía)

Cisneros dice que la despedida de Santos no la sorprendió porque hace tiempo se escuchaba el rumor de que pronto se iba a retirar.

“No me sorprendió para nada, hacía mucho tiempo que había rumores en el sentido de que ya se iba, casi tiene la edad para retirarse, cumple 64 años, creo, por eso no me sorprendió para nada”, expresó la actual diputada oficialista.

¿Cómo piensa que será ahora Telenoticias?

También le preguntamos a Cisneros cómo piensa que será Telenoticas ahora y dijo que habría que ver quién llegará como director.

“Depende de a quién nombren. Yo no sé, me dicen que iban a nombrar a un señor de apellido Brenes, no lo conozco, no tengo la menor idea, entonces no sé. A ver, (si fuera) Rodolfo González, yo le puedo decir que sería muchísimo mejor que Ignacio porque es un periodista superserio.

Ignacio Santos y Pilar Cisneros fueron compañeros durante muchos años. (Archivo)

Compañeros de muchos años

Santos y Cisneros formaron una yunta profesional durante muchos años. Tuvieron su primer capítulo importante juntos en NC4 (Noticiero de Canal 4), a finales de los años 90.

Luego pasaron a Teletica, donde fueron codirectores de Telenoticias durante 15 años.

En el 2013, Cisneros dejó Telenoticias y luego se dio un divorcio entre ambos; incluso ella ha criticado a Santos y a Teletica asegurando que es parte de la prensa canalla.