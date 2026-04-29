Lili Pink Costa Rica aclara su situación tras grave escándalo en Colombia por lavado de dinero

Lili Pink Costa Rica se pronunció luego de que la Fiscalía General de la Nación en Colombia pusiera bajo investigación a la cadena en ese país por un presunto esquema de lavado de activos y contrabando.

Según reportes de medios internacionales, la red habría utilizado la venta de ropa femenina como fachada para ingresar recursos de origen ilícito mediante operaciones de comercio exterior simuladas, lo que generó preocupación entre consumidores en distintos mercados.

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Empresa aclara su independencia

Ante este escenario, la compañía en el país aseguró que su funcionamiento no está vinculado a las empresas investigadas en Colombia y explicó su modelo de negocio.

Lili Pink se pronunció tras escándalo en Colombia. (Lili Pink/Instagram)

“La operación de Lili Pink Costa Rica no forma parte de las empresas que desarrollan la marca en Colombia y que están siendo investigadas.

“Lili Pink Costa Rica es una empresa costarricense que opera desde el año 2016, bajo un modelo de franquicia, que nos otorga la licencia de uso de marca Lili Pink en el país”, informó.

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Además, detalló que cuenta con casi una década de presencia en el mercado, más de 30 tiendas y un equipo conformado por personal local.

Operación continúa con normalidad

La empresa también enfatizó que su gestión es completamente independiente.

La situación en Colombia se dio a conocer en las últimas horas.

“Operamos localmente bajo administración costarricense, gestionando de manera autónoma las decisiones comerciales y operativas de la empresa, siempre en resguardo de las autoridades costarricenses.

“La operación en Costa Rica continúa con total normalidad, manteniendo los estándares de servicio que la caracterizan, así como la calidad y el compromiso con clientes, proveedores, arrendadores y aliados comerciales”, comunicó.

Mientras tanto, la investigación por presunto lavado de activos y otras actividades ilícitas continúa vigente únicamente en Colombia, sin afectar la operación local.