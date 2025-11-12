Lilliana Carranza, experiodista de Teletica, reaparece en un lugar inesperado y que dará mucho de qué hablar

La experiodista de Teletica, Lilliana Carranza, reapareció ante los medios al asumir la moderación del debate presidencial organizado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
El encuentro, realizado este 12 de noviembre, reunió a 15 candidatos a la presidencia con miras a las elecciones de 2026.
LEA MÁS: Lilliana Carranza retoma uno de los trabajos que más disfruta tras renunciar a Teletica
Una trayectoria consolidada
Carranza, reconocida por su liderazgo en el espacio de análisis Estado Nacional, fue una figura clave en Teletica durante varios años.
LEA MÁS: TSE niega control sobre policías que impidieron paso a manifestantes
Su salida de Teletica y nuevo camino
Hace dos meses, la periodista anunció su salida de Teletica, agradeciendo al canal por las oportunidades de cubrir eventos nacionales e internacionales.