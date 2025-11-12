Lilliana Carranza, experiodista de Teletica, reaparece en un lugar inesperado y que dará mucho de qué hablar

La experiodista de Teletica, Lilliana Carranza, reapareció ante los medios al asumir la moderación del debate presidencial organizado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).

El encuentro, realizado este 12 de noviembre, reunió a 15 candidatos a la presidencia con miras a las elecciones de 2026.

Una trayectoria consolidada

Carranza, reconocida por su liderazgo en el espacio de análisis Estado Nacional, fue una figura clave en Teletica durante varios años.

La experiodista Lilliana Carranza es la moderadora del evento frente a los aspirantes a las elecciones de 2026. (Jorge Castillo)

Su salida de Teletica y nuevo camino

Hace dos meses, la periodista anunció su salida de Teletica, agradeciendo al canal por las oportunidades de cubrir eventos nacionales e internacionales.