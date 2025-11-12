Nacional

Lilliana Carranza, experiodista de Teletica, reaparece en un lugar inesperado y que dará mucho de qué hablar

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) organizó un debate presidencial este miércoles

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La experiodista de Teletica, Lilliana Carranza, reapareció ante los medios al asumir la moderación del debate presidencial organizado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).

El encuentro, realizado este 12 de noviembre, reunió a 15 candidatos a la presidencia con miras a las elecciones de 2026.

LEA MÁS: Lilliana Carranza retoma uno de los trabajos que más disfruta tras renunciar a Teletica

Una trayectoria consolidada

Carranza, reconocida por su liderazgo en el espacio de análisis Estado Nacional, fue una figura clave en Teletica durante varios años.

La experiodista Lilliana Carranza es la moderadora del evento frente a los aspirantes a las elecciones de 2026. (Jorge Castillo)

LEA MÁS: TSE niega control sobre policías que impidieron paso a manifestantes

Su salida de Teletica y nuevo camino

Hace dos meses, la periodista anunció su salida de Teletica, agradeciendo al canal por las oportunidades de cubrir eventos nacionales e internacionales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lilliana CarranzaTeleticaDebate de JupemaCandidatos presidenciales
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.