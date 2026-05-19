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Lincoln Plaza se une a Los Zumbis con un campamento para armar la colección

El centro comercial Lincoln Plaza se suma al furor de Los Zumbis y apuesta por crear recuerdos en familia

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Por Eduardo Vega

El regreso de Los Zumbis no solo despertó la nostalgia de miles de costarricenses, también vuelve a poner sobre la mesa algo que parecía olvidado: el valor de compartir en familia y entre amigos.

Desde niños hasta adultos están jugando a encontrar cada zumbipersonaje, porque, además, hay muchos premios en juego; incluso, una moto NAVI de Honda cero kilómetros.

En medio de esa fiebre colectiva, el centro comercial Lincoln Plaza decidió sumarse a la experiencia y formar parte de la fiesta de Los Zumbis, apostando por actividades que fortalecen la convivencia entre las familias.

El centro comercial Lincoln Plaza se suma al furor de Los Zumbis y apuesta por crear recuerdos en familia
El centro comercial Lincoln Plaza es parte de la familia de Los Zumbis. (Cortesía/Cortesía)

Desde el centro comercial aseguran que la conexión con Los Zumbis se da de manera muy natural, porque ambos conceptos comparten una misma esencia: crear espacios y momentos inolvidables.

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“En Lincoln Plaza creemos que los espacios tienen valor cuando logran reunir a las personas y generar experiencias que se quedan en la memoria. Los Zumbis representan justamente eso: una tradición que forma parte de la cultura popular costarricense y que hoy vuelve a activar algo muy simple, pero poderoso: el compartir”, explica Federico Baltodano, director de Proyecto de Portafolio Inmobiliario.

Además, señalan que el fenómeno es más que un simple juego o una colección. “Más allá del juego, lo que ocurre alrededor de Los Zumbis (intercambiar, buscar juntos, completar colecciones) refleja dinámicas que fortalecen la convivencia y crean vínculos entre generaciones.

El centro comercial Lincoln Plaza se suma al furor de Los Zumbis y apuesta por crear recuerdos en familia
Federico Baltodano es gerente de Proyecto en Portafolio Inmobiliario. (Cortesía/Cortesía)

“Ese tipo de experiencias son las que nos interesa promover desde nuestros espacios: lugares donde las personas no solo pasan, sino donde conectan, conversan y construyen recuerdos en conjunto”, agrega don Federico.

La promoción de Los Zumbis provoca risas, alegría, encuentros y hasta conversaciones entre personas que incluso no se conocen, pero que comparten la emoción de encontrar ese Zumbi que les falta.

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“Por eso, iniciativas como esta tienen una conexión natural con lo que somos y lo que buscamos impulsar desde nuestros espacios.

Arthur Schroeder es uno de los dos costarricenses que se encargaron de traer de vuelta a Los Zumbis sin siquiera conocer en persona al creador, don Fernando de Narváez.
Los Zumbis se volvieron a meter en los hogares y los corazones de las familias del país. (Cortesía/Cortesía)

“Estamos felices de ser parte de los mapas de Zumbis y llevar experiencias inolvidables a miles de personas”, concluye el director de Proyecto.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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