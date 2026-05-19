Lincoln Plaza se une a Los Zumbis con un campamento para armar la colección

El regreso de Los Zumbis no solo despertó la nostalgia de miles de costarricenses, también vuelve a poner sobre la mesa algo que parecía olvidado: el valor de compartir en familia y entre amigos.

Desde niños hasta adultos están jugando a encontrar cada zumbipersonaje, porque, además, hay muchos premios en juego; incluso, una moto NAVI de Honda cero kilómetros.

En medio de esa fiebre colectiva, el centro comercial Lincoln Plaza decidió sumarse a la experiencia y formar parte de la fiesta de Los Zumbis, apostando por actividades que fortalecen la convivencia entre las familias.

El centro comercial Lincoln Plaza es parte de la familia de Los Zumbis. (Cortesía/Cortesía)

Desde el centro comercial aseguran que la conexión con Los Zumbis se da de manera muy natural, porque ambos conceptos comparten una misma esencia: crear espacios y momentos inolvidables.

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“En Lincoln Plaza creemos que los espacios tienen valor cuando logran reunir a las personas y generar experiencias que se quedan en la memoria. Los Zumbis representan justamente eso: una tradición que forma parte de la cultura popular costarricense y que hoy vuelve a activar algo muy simple, pero poderoso: el compartir”, explica Federico Baltodano, director de Proyecto de Portafolio Inmobiliario.

Además, señalan que el fenómeno es más que un simple juego o una colección. “Más allá del juego, lo que ocurre alrededor de Los Zumbis (intercambiar, buscar juntos, completar colecciones) refleja dinámicas que fortalecen la convivencia y crean vínculos entre generaciones.

Federico Baltodano es gerente de Proyecto en Portafolio Inmobiliario. (Cortesía/Cortesía)

“Ese tipo de experiencias son las que nos interesa promover desde nuestros espacios: lugares donde las personas no solo pasan, sino donde conectan, conversan y construyen recuerdos en conjunto”, agrega don Federico.

La promoción de Los Zumbis provoca risas, alegría, encuentros y hasta conversaciones entre personas que incluso no se conocen, pero que comparten la emoción de encontrar ese Zumbi que les falta.

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“Por eso, iniciativas como esta tienen una conexión natural con lo que somos y lo que buscamos impulsar desde nuestros espacios.

Los Zumbis se volvieron a meter en los hogares y los corazones de las familias del país. (Cortesía/Cortesía)

“Estamos felices de ser parte de los mapas de Zumbis y llevar experiencias inolvidables a miles de personas”, concluye el director de Proyecto.