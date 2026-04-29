Los Zumbis lo divierten y le regalan una moto Navi de Honda

Los Zumbis ya están en La Teja. La zumbiinvasión comenzó el pasado lunes 27 de abril. Ya muchas familias están aprovechando lindos momentos del día para disfrutar, reírse y encontrar a la colorida familia.

Entre el día a día que vivimos, Los Zumbis nos sacan de la rutina de una forma simple, cercana y económica

Esas mismas sensaciones de familia, sencillez, economía y disfrute usted las puede disfrutar cuando se sube a una moto NAVI de Honda cuando sale sin rumbo.

Esta moto NAVI de Honda, nueva de paquete, usted se la puede ganar con Los Zumbis. (Cortesía/Cortesía Honda)

No se trata del destino, sino de las sensaciones mientras se disfruta lo sencillo, pero especial.

Porque al final, la nostalgia vive en eso: en lo simple, en lo cotidiano… en lo que nunca necesitó ser grande para quedarse con uno.

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NAVI lo cambió todo

Desde que aterrizó en Costa Rica en el 2018, la NAVI de Honda se adueñó del trono del motociclismo alternativo. Y no es pura hablada: se vende como pan caliente en todo el país y hasta en Estados Unidos, donde se mantiene como la minimoto más vendida del mercado.

Esta pequeña pero rendidora máquina nació en la India en 2016 bajo el concepto de “New Alternative Vehicle” (Nuevo Vehículo Alternativo), y vaya que cumplió, porque llegó a cambiar por completo la forma en que muchos ven las motos pequeñas.

Buscando, por ejemplo, a Papá Zumbi, usted puede ganar muchos premios. (Cortesía/La Nación)

La NAVI combina lo mejor de dos mundos: tiene cuerpo de moto, pero es automática. Eso la vuelve perfecta para quienes quieren empezar a rodar sin enredos de marchas ni complicaciones.

Según Félix Franco, director del Centro de Capacitación para Motociclistas de Honda, es una moto que enamora desde el primer acelerón: “Es fácil de manejar, estable, liviana y con una excelente respuesta en todo tipo de terreno”.

Juegue, diviértase y gane con Los Zumbis y La ZumbiTeja. (Cortesía/Cortesía)

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Gran economía

Y si hablamos de economía, también se luce. La NAVI puede recorrer hasta 100 kilómetros con apenas ¢2.500 en gasolina, lo que en buen tico significa que con muy poco usted se manda un buen recorrido sin sufrir por el bolsillo.

Equipada con un motor de 110 centímetros cúbicos, alcanza un rendimiento de hasta 100 kilómetros por galón. Dicho de otra forma: rinde bastante y cumple de sobra para el trajín diario.

Otro de sus puntos fuertes es la practicidad. Trae un cajón incorporado para llevar lo necesario y, por si fuera poco, aguanta dos pasajeros sin problema. De hecho, más de uno ha visto llegar parejas hasta el puro cucurucho de las eólicas de Santa Ana montadas en una NAVI… ¡imagínese el empuje!

La NAVI viene en seis colores. Este blanco que le mostramos está precioso. (Cortesía/Cortesía Honda)

Además, no hay que volverse loco con licencias complicadas. Con la tipo A1 —que se puede sacar desde los 16 años— es más que suficiente, razón por la que se ha convertido en un verdadero golazo entre jóvenes que buscan independencia, economía y facilidad para moverse.

En ciudades, playas y hasta en los rincones más rurales, la NAVI se ha vuelto la mejor aliada. Sirve para hacer exprés, para alquiler en zonas turísticas o simplemente para dejar el bus botado y llegar más rápido al brete.

Soporte garantizado

La moto está disponible en seis colores y ofrece accesorios para personalizarla al gusto. Y ojo a este detalle: sus tapas son de color impregnado, una técnica que ayuda a evitar rayones y que no se decoloren con el paso del tiempo.

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Honda también respalda fuerte este modelo en el país, con muy buen stock de repuestos. De hecho, se venden más de mil unidades al año solo en Costa Rica, lo que garantiza que habrá piezas y soporte por buen rato.

Por eso no es nada raro ver clubes de NAVI organizando paseos hasta la frontera norte o cruzando el país entero en estas pequeñas, pero valientes máquinas.

Complete los 5 mapas y los 5 póster para que participe. Active y gane. (Cortesía/Cortesía)

“Con el grupo de Honda Navi hemos hecho diferentes paseos a los que hemos llegado lejos, por ejemplo, Puntarenas, saliendo desde nuestra sucursal en La Uruca.

“Con la Honda Navi podemos conocer cada rincón de nuestro hermoso país, incluso en las zonas más alejadas de la capital: Cocles, Turrialba, Monteverde, Tamarindo, Uvita, La Fortuna. Es una de las motos más usadas en la ciudad también, por su tamaño compacto”, recuerda el director del Centro de Capacitación de Honda.

Una de las motos más vendidas en el país puede llegar a ser suya. (Cortesía/Cortesía Honda)

Festival de precios

Y como dicen los abuelos, algo tiene el agua cuando la bendicen. Aunque ya hay, al menos, cinco marcas que han intentado imitarla, desde Honda lo tienen claro: “la calidad de fabricación, los materiales y el respaldo son cosas que no se pueden copiar”, explicó don Félix.

Actualmente se está realizando “El Festival de precios HONDA” el cual tiene excelentes opciones de financiamiento que se adaptan a las necesidades de cada cliente, y con los que pueden adquirir fácil y rápido su próxima motocicleta.

¿Cómo participo por la Navi?

Cada mapa y cada afiche que saquemos lunes y jueves usted debe activarlo por medio del código QR que les ponemos. Son cinco mapas y cinco afiches.

La querida familia Zumbi le permite divertirse en familia y ganar grandes premios. (Cortesía/La Nación)

El código QR lo mandará a un formulario que debe llenar. No le pediremos ningún dato sensible cómo claves bancarias.

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Cada mapa estará numerado del 1 al 5 así como los póster. Cuando ya haya activado los 10, la colección completa, ya estará participando.