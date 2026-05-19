Los Zumbis volvieron con fuerza, agotando periódicos y reuniendo a toda la familia

Lo que comenzó como una idea cargada de recuerdos terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos familiares más bonitos y alegres del momento.

El regreso de Los Zumbis no solo agota periódicos en cuestión de horas, también volvió a reunir familias completas alrededor de una mesa para jugar, buscar, compartir y divertirse juntas.

Detrás de este esperado regreso hay muchísimo trabajo, carreras contra el tiempo y una enorme ilusión de devolverles a las familias costarricenses una tradición que parecía dormida.

Kevin (izquierda) y Randall muestras felices la impresión de un mapa y un afiche en la imprenta de Grupo Nación. (Cortesía/Cortesía)

Randall Vázquez, líder de Brand Voice de Grupo Nación, contó que la idea nació hace meses cuando empezaron a analizar cómo traer de vuelta a aquellos personajes coloridos que marcaron la infancia de miles de ticos.

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“Lo primero que queríamos rescatar era la unión familiar. Que la gente volviera a sentarse junta, a compartir y despegarse un poquito de tanta pantalla digital”, explicó don Randall.

Pero el reto no era sencillo. Antes de lanzar nuevamente Los Zumbis, había que convencer a las marcas de apostar otra vez por una diversión física, en papel y coleccionable en tiempos donde casi todo es digital.

“La respuesta fue increíble. Todas las marcas que visitamos nos dijeron que sí. Entendieron de inmediato el valor emocional y familiar que tienen Los Zumbis”, recordó.

Nuestros lectores se apuntaron demasiado con el hashtag "quieroquevuelvanloszumbis". (Cortesía/Cortesía)

Periódicos agotados y familias emocionadas

La estrategia arrancó despertando “a Los Zumbis de donde estaban dormiditos”, como dice Randall entre risas. Por eso se lanzaron primero los mapas clásicos retro y se invitó nuevamente al colombiano Fernando Narváez, creador original de los simpáticos personajes, para conectar otra vez con quienes crecieron buscándolos. Y la respuesta de la gente fue inmediata.

“Los periódicos se agotan desde muy temprano. Aumentamos los tirajes y aun así siguen acabándose”, comentó.

Ahora los mapas salen tanto en La Nación (domingo y miércoles) como en La Teja (lunes y jueves), lo que permite que más familias puedan coleccionarlos y participar por premios como la motocicleta NAVI de Honda cero kilómetros, que se rifará entre quienes completen los cinco mapas y los cinco afiches, además de premios de los patrocinadores en cada mapa.

Sin embargo, más allá de los premios, lo que más emociona al equipo de La Teja es ver cómo Los Zumbis lograron algo que parecía difícil en plena era digital: reunir nuevamente a las familias.

En pleno diseño de un mapa de Los Zumbis en las oficinas de Grupo Nación. Kevin (izquierda) junto a Randall. (Cortesía/Cortesía)

El propio don Randall incluso vivió esa experiencia en carne propia: “Yo tenía la edad de mi hijo cuando salieron por primera vez. Verlo ahora sentado buscando pistas con mi esposa fue lindísimo. Hasta el gato terminó subiéndose a la mesa”, contó muerto de risa.

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La aventura de diseñarlos

Para Kevin Delgado, productor audiovisual y diseñador de los mapas y afiches, el proyecto también ha sido muy especial.

Con 29 años, prácticamente nació cuando Los Zumbis estaban en furor, así que jamás imaginó que terminaría diseñándolos décadas después.

“Ha sido superdivertido, aunque también trabajamos bajo mucha presión porque hay que cuidar cada detalle para que las marcas queden felices”, explicó Kevin.

Él es quien adapta las pistas y les da nuevos giros a los mapas originales, integrando a las marcas dentro de la experiencia sin perder la esencia clásica que enamoró a generaciones.

“Mientras más uno ve los mapas, más detalles encuentra. Esa magia sigue intacta”, aseguró Randall.

Nuestros lectores están supercontentos por el regreso de la alegre y colorida familia; les encanta que Los Zumbis vienen acompañados de muy lindos premios semanales y eso se confirma también cuando los patrocinadores confirman, como por ejemplo POPS, que la gente llega a cambiar los cupones que salen en los mapas en grandes cantidades.

El creador de Los Zumbis, Fernando De Narváez (izquierda) compartió con nuestra familia de La Teja, en la foto con don Randall. (Cortesía/Cortesía)

Todavía mucho por dar

El éxito ha sido tan grande que ya analizan nuevas etapas y más sorpresas para el futuro. Todo dependerá del apoyo de las audiencias y de las marcas, aunque algo parece estar clarísimo: Los Zumbis volvieron a despertar recuerdos, emociones y momentos familiares que jamás pasaron.

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Ignacio y su mamá, Gabriela, buscan a Los Zumbis junto a Nina la gatita que también se apuntó. Es la familia de don Randall. (Cortesía/Cortesía)

Como bien dice don Randall, “son miles los comentarios positivos que recibimos y hasta los más negativos sobre Los Zumbis son positivos”.