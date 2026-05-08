Nacional

Llegaron al traspaso cargados de fe, ilusión y alegría democrática

Algunos de los que asistieron al Estadio Nacional no querían perderse lo que consideraron un día histórico

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Por Eduardo Vega

Cientos de personas asistieron desde diferentes puntos del país al traspaso de poderes en el Estadio Nacional este 8 de mayo y La Teja conversó con algunas de las personas, quienes afirmaron estar ahí llenos de fe por un futuro mejor para Costa Rica.

José Rodríguez conocido como Patrick Ericks es de Puerto Viejo de Limón y nos asegura que llegó al traspaso de poderes cargado de una gran contentera porque le encanta que doña Laura Fernández haya quedado presidente.

De diferentes partes del país llegó la gente a celebrar el traspaso cargados de fe en un mejor futuro para el país. En la foto, José Rodríguez.
Don José Rodríguez llegó bien chaneado al traspaso de poderes, hasta con corbata tricolor. (María Fernanda Lizano/María Fernanda Lizano)

“Como dicen por ahí, el árbol está pintando bien, ojalá siga así”, dice. ¿Le ilusiona lo que viene?, le preguntamos.

“Es que uno no sabe hasta que comience el partido, es como en el fútbol, sin embargo, pinta bonito ese partido”, respondió.

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“Es un traspaso histórico. Esto es como cuando la selección nacional de fútbol tiene sus eliminatorias, pues ya llegó la final, ahora es cuando tiene que jugar mejor, en los próximos cuatro años”, explica don José quien llegó con fuerte corbata tricolor y dice que fue su esposa quien le alistó el chaine.

En el caso de Wálter Víquez, vecino de Santa Cecilia de Heredia, se levantó, cuenta, tipo 4:30 de la mañana porque por nada del mundo se perdería el traspaso, el primero al que asiste en su vida.

De diferentes partes del país llegó la gente a celebrar el traspaso cargados de fe en un mejor futuro para el país. En la foto, Wálter Víquez.
Don Walter Víquez se alistó él mismo la ropita patria que llevó al traspaso. (María Fernanda Lizano/María Fernanda Lizano)

“Mi esposa me hizo empanaditas de frijol para el desayuno y con un buen cafecito arranqué el día muy bien. Estoy aquí en el traspaso con mucha fe de que este gobierno de doña Laura cumpla las expectativas del pueblo.

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“Si a ella le va bien, nos va bien a todos los costarricenses. Es importante poner en manos de Dios a la presidenta”, asegura don Wálter quien escogió su propio chaine: chonete, pañuelito rojo típico y camiseta blanca por el calor.

Ashley Porras es de San José y llegó muy emocionada al traspaso.

“Es la primera vez que vengo a un traspaso, pero lo que más me emociona es que mi hijo viva esta fiesta de la patria. Quiero que él disfrute de la democracia desde adentro”, comentó la mamá de Shendell, quien tiene 5 años.

“Vengo llena de esperanza porque necesitamos que el país mejore en todos los campos. Necesitamos un mejor país para nuestros hijos. Es lindo disfrutar de la fiesta democrática y lo ideal es que nos vaya bien a todos. Estoy aquí llena de esperanza”, reconoce Ashley.

De diferentes partes del país llegó la gente a celebrar el traspaso cargados de fe en un mejor futuro para el país. n la foto Ashley Porras con su hijo Shendell quien tiene 5 años
Doña Ashley Porras llegó al Estadio Nacional con su hijo Shendell quien tiene 5 años. (María Fernanda Lizano/María Fernanda Lizano)

Silvia Mendoza, vecina de Coronado, quien asistió con sus dos hijas, comenta: “Es un día de mucha alegría para la democracia.

“Mi ilusión es que tengamos un muy bien gobierno por el bien del país. Sí quería vivir el traspaso con mis hijas para que sientan la democracia en su corazón. El país necesita mejorar y esa es la gran fe”.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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