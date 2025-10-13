Lotería Nacional: Estas son las combinaciones ganadoras del sorteo de este domingo 12 de octubre

El sorteo el sorteo ordinario N.º4.871 se llevó a cabo a las 7:30 p. m. de este domingo. (Tomada de YouTube/Captura de pantalla)

Este domingo 12 de octubre la Junta de Protección Social realizó el sorteo ordinario N.º4.871 de la Lotería Nacional y repartió muchos millones de colones.

Para este, como cada sorteo ordinario, hubo 100 premios de distintas cantidades, pero la mayoría de los compradores quiere pegar uno de los tres primeros premios en importancia.

El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 15 con la serie 619

con la El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 83 con la serie 303

con la El tercer premio entregó ¢14 millones por entero para el número 91 con la serie 512

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ¢5 millones con la serie 519 y el número 26

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.