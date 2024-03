Luis Amador: ¿Tuvieron el PUSC y el PLN acercamientos con el exministro? Ojo a lo que dicen

Rodrigo Chaves dice que no sabe si es verdad que Luis Amador estuviera en contacto con el PLN y el PUSC. Foto: Archivo.

Luego de que Luis Amador, ahora exministro del MOPT, fuera despedido por el presidente Rodrigo Chaves, empezó a circular el rumor de que una de las causas que desencadenó la destitución fue que el exjerarca había estado “coqueteando” con los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional para una posible candidatura presidencial.

El mandatario Chaves asegura que no tenía conocimiento de eso y que ni siquiera sabía si era verdad o no que Luis Amador quisiera luchar por la presidencia del país. Lo que sí dejó en claro es que si él en algún momento le hubiera pedido que lo apoyara como candidato, no lo hubiera hecho.

Ante los rumores, este jueves se pronunciaron el PUSC y el PLN

“Como presidente del Partido Unidad Social Cristiana, señalo enfáticamente que nunca he sostenido conversaciones, de ningún tipo, con el señor Luis Amador, a quien ni siquiera conozco”, aseguró Juan Carlos Hidalgo, presidente del PUSC.

Luis Amador es investigado por la Fiscalía desde enero pasado. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Por su parte, Ricardo Sancho, presidente del PLN, también negó acercamientos con Amador.

“Luis Amador nunca ha tocado la puerta del PLN y menos para ofrecerse de candidato. Nuestras prioridades son agenda país y transformación del partido. No estamos reclutando candidatos”, escribió Sancho en su cuenta de X (antes llamada Twitter).