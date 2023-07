Luis Guillermo Solís dice si meterán o no a Rodrigo Chaves al chat de expresidentes en el futuro

Si quiere, Rodrigo Chaves podría ingresar al chat de expresidentes. Foto: José Cordero. (JOSE CORDERO/AFP)

El expresidente de la República Luis Guillermo Solís contó en una entrevista que le dio a La Teja que es muy poco lo que han hablado en el exclusivo chat de expresidentes, sobre el actual presidente Rodrigo Chaves.

También nos dijo si piensan meterlo al chat cuando termine su gobierno y fue muy claro en su respuesta.

“Nos atrevimos a enviar al señor presidente una sugerencia respecto de no apoyar a la candidatura del secretario general que resultó electa en el SICA, eso lo hicimos al inicio de su gestión y el presidente fue muy contundente, respondió públicamente, es la última vez. Es que no es un chat activo, así como en los que se mandan cosas y mensajes todos los días, se usa con mucho cuidado, mucha mesura. Hay momentos en donde se activa y se opina.

“Ese es un chat de participación voluntaria, a nadie se le obliga a estar aquí, lo que pasa es que es solo de expresidentes, aquí no hay escapatoria, las personas que ocupamos ese cargo estarán siempre invitadas al chat, no hay exclusiones de ningún tipo, por supuesto que cuando don Rodrigo termine su gestión se convertirá en uno más, si él quiere participar, pues participa y si no, pues no.

Al preguntarle a Solís qué piensa de la labor de Chaves, dijo que se siente decepcionado.

“Se ha dado mucha confrontación, mucha división y poca obra. Hay dos cosas grandes que me preocupan, una es el ataque incesante del señor presidente y del Poder Ejecutivo a la institucionalidad, pareciera una deliberada acción de deslegitimar y socavar a los poderes del Estado. Ha habido una confrontación muy desagradable y muy pública con respecto a la Asamblea Legislativa.

Luis Guillermo Solís criticó el gobierno de Chaves. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Lo otro que me parece incluso más grave todavía son los ataques al Poder Judicial, para mí el Estado de Derecho es una pieza angular insustituible en un régimen democrático.

“Esa crispación, esa polarización, ese fundamentalismo, esa rabia contra todo no lo valoro bien, me parece que hay que hacer un esfuerzo de todo lado, no solamente de parte del gobierno, sino también de la oposición y de la ciudadanía en general, para volver a un momento de mayor tranquilidad”, manifestó.

