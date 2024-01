Mamá de bebé prematura guanacasteca: “Dios tiene un propósito para la vida de mi bebé”

Angie Herrera está feliz por ver cómo están atendiendo a su hija en el hospital de Puntarenas. Captura de video. (Captura de pantalla )

Angie Herrera, la mamá de la pequeña Isabella, quien nació el lunes anterior conversó con los medios de comunicación y dijo que el sentimiento de ver a su pequeña es inexplicable.

La valiente mamá que denunció en redes sociales que en el hospital La Anexión atendieron inadecuadamente a su pequeña dijo que siente alegría por ver que su bebita está recibiendo los cuidados que merece.

“Lo que más tengo en esta vida es fe, sé que Dios tiene un propósito para la vida de mi bebé. Hay un sentimiento inexplicable, porque siento alegría de ver a mi bebé con todos los cuidados y ningún padre quisiera ver a su hijo como está mi princesa”, dijo la joven, vecina de Tilarán.

Tal y como confirmó a La Teja Melanie Herrera, hermana de Angie, la familia demandará al hospital nicoyano por negligencia.

“Y quiero aclarar rumores, no me interesa el dinero, no quiero demandar al hospital para que me dé dinero porque no me interesa, lo que me interesa es que ninguna mamá de este país pase por lo que yo pasé”, expresó.

Estable

Rainier Chaves, jefe de Neonatología del hospital Monseñor Sanabria confirmó que la bebé se mantiene estable, con un peso de 740 gramos.

“Lógicamente, si es una bebé que depende de un respirador quiere decir que está grave, pero acá contamos con todo el equipo necesario para estabilizarla.

“Dejamos que las mamás estén con sus bebés, todos los días de 9 a.m. a 6 de la tarde”, agregó.