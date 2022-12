Mamá de bebito tico que están operando en Estados Unidos pide oración

La cirugía está programada para este jueves en la mañana. Foto: Cortesía. (Cort)

Arturo Carvajal Castro es un bebito de 13 días de nacido que en este momento está luchando por su vida, ya que le están haciendo una operación en el corazón.

El bebito tico fue llevado el viernes pasado a Estados Unidos para que los médicos del Children’s Hospital, de Houston, Texas, le hicieran la intervención.

La mamá del pequeño, Catherine Castro Herrera, puso en su cuenta de Facebook un mensaje en el que pide a la gente orar por los médicos y su angelito.

“Para muchos que nos conocen a Jorge (su esposo y papá de Arturo) y a mí, saben que normalmente no hacemos pública nuestra íntima vida familiar. No obstante, Arturo llegó a cambiar esto y ha hecho de su causa una misión de vida. El día de la cirugía de nuestro hermoso bebé llegó. Está programada para el día de mañana (jueves) a las 7:15 a.m. Cirugía y procedimientos que tendrán lugar a lo largo de todo el día.

Los papás del pequeño, Catherine Castro y Jorge Carvajal, piden oraciones. Foto: Cortesía.

“Como madre y padre que somos hoy les contamos que estamos asustados, sin embargo, con gran confianza en nuestro amado Dios que será lo Él quiera. Les pedimos de la manera más pública (por medio de esta plataforma social) sus oraciones y pensamientos para nuestro hermoso bebé. Al mismo tiempo les agradecemos por toda su ayuda.

“Costa Rica ha demostrado tener el corazón más grande y fuerte del mundo. Que alegría de ser ticos... que bendición de país”, expresó llena esperanza la mamá de Arturito.

Al nacer los médicos le diagnosticaron al bebito una malformación cardiaca llamada estenosis aórtica severa con insuficiencia aórtica severa y dijeron que la única salvación del menor es esta operación.