Mamá embarazada encontró piedra en una lata de atún

La cena de una madre alajueliteña que está a días de dar a luz a su segundo hijo, se vio interrumpida por una desagradable sorpresa, ya que le apareció una piedra en la lata del atún que se comía.

Eran pasadas las 7 p.m. del martes 8 de marzo y de inmediato intentó ponerse en contacto con la empresa mediante el número que se pone en la lata, el 800-PacAzul (800-7222985) y también por el perfil de Facebook, pero nada.

Fue la mañana del miércoles que obtuvo respuesta después de llamar de nuevo.

La mamá alajueliteña encontró la piedra dentro de la lata de atún que estaba comiendo. Foto: Cortesía

Quien la atendió le pidió el número de lote del producto y le dijo que entre esta semana y la próxima irían a recoger la lata con todo y piedra. Además, le solicitó que le mandara un correo con las fotos.

“Me dijo que botara el resto del producto, que la recogerían para hacerle un estudio y que me entregarían un nuevo producto, pero ni ofreció una disculpa o comentó lo peligroso que eso era”, explicó la afectada.

La alajueliteña incluso le dijo que por su avanzado embarazo, habría sido muy peligroso que se tragara la piedra o mucho peor, que se la hubiera comido su hija de dos años.

“Ella obviamente me está cuestionando si yo le eché la piedra al atún, pero uno no tiene la malicia para eso y no lo voy a hacer para que me regalen, no sé un six pack de atunes”, aclaró la joven madre.

La compra la hizo en un reconocido supermercado de Hatillo y la lata no tenía golpes, no estaba abierta ni nada que hiciese sospechar que tenía algo malo.

La Teja le consultó a la empresa que comercializa el atún Pacifico Azul para conocer su posición en este tema y esto nos respondieron:

“Nuestro sistema de gestión de inocuidad y calidad es evaluado constantemente, tanto por clientes como por entes certificadores independientes, que validan que nuestros controles y procesos son efectivos y cumplen con las normas de seguridad alimentaria.

“Los controles operativos de calidad implementados por la empresa hacen muy baja o casi nula la probabilidad de identificar la presencia de cualquier objeto extraño. Sin embargo, estamos a la espera de completar la recolección de la muestra física del producto para analizarla, tal y como lo exigen nuestros protocolos de seguimiento y trazabilidad para estos casos”, aseguraron en la respuesta firmada por Elber Vergara, gerente de Calidad y de Desarrollo de Productos de Alimentos Prosalud s.a.

Multa y producto

También le consultamos sobre el caso a Eric Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, para conocer si quienes viven algo así pueden hacer algo más o qué aplica.

La afectada se puso en contacto con la empresa y le repondrán el producto como dice la ley, pero dice que no se disculparon. Foto: Cortesía

“Todas las empresas tienen que cumplir con los reglamentos de calidad y sanidad que establecen tanto el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Salud, que pretenden salvaguardar la salud y seguridad de los consumidores, en caso de que esto no se diera, depende de qué es lo que pretende hacer el consumidor y dependemos más de la experiencia que hay en otros países”, explicó Ulate.

Si la persona presenta la denuncia ante la Oficina del Consumidor, la empresa se expone a una multa de hasta 40 salarios mínimos (13 millones de colones), pero eso se le paga al Estado.

El consumidor lo único que obtendría es la reposición del producto porque así lo establece la ley.

“Si, por ejemplo, consumió algo que le hizo algún daño, ya sí debe ir a los Tribunales de Justicia e iniciar un proceso vía civil para reclamar los daños y perjuicios, pero debe demostrar los daños”, agregó el presidente de Consumidores de Costa Rica.