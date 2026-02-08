Mamá emprendedora saca adelante a su familia con la venta de empanadas

Paola Arias, una mamá emprendedora de Escazú, la pulsea cada día para generar ingresos para su hogar, por medio de la venta de empanadas y otras comidas.

LEA MÁS: ¿Qué harán con sus vidas los excandidatos presidenciales tras las elecciones? Esto dijeron

Ella va al centro de Escazú a vender la comida que prepara en la madrugada y espera con muchos nervios que la venta salga bien.

Sin embargo, hay días en los que no logra vender todos los productos, pero eso no la desanima, pues los reparte entre su familia o los ofrece desde su casa.

Paola Arias, una mamá emprendedora de Escazú, renunció a su trabajo y se dedicó a la venta de desayunos, ensaladas de frutas, chifrijos y empanadas. Ella sueña con tener un local algún día. (Paola Arias/Paola Arias)

La joven acondicionó un espacio en su hogar para recibir a clientes que quieran pasar un rato, tomando un café y disfrutando de la rica comida.

“Me encanta socializar. La gente viene aquí y se quedan horas hablando. Es muy bonito”, comentó.

Sus hijos son su mayor motivación

Antes de que tuviera a su primer hijo, Paola tuvo distintos trabajos, por ejemplo, laboró en tiendas y restaurantes. Ella vendía empanadas para recibir un ingreso extra; sin embargo, cuando nació su hijo mayor, cambió el rumbo de su vida.

Decidió dedicar su tiempo a su hijo y continuar con la venta de las empanadas.

“Decidí dejar de trabajar y me dediqué a vender empanadas. Después empecé a vender desayunos, chifrijos y ensaladas de frutas”, dijo.

Paola tiene dos hijos actualmente, hace 7 meses tuvo a su otro bebé.

“Con más ganas hay que seguir trabajando más y eso es lo único que a mí me ayuda para estar aquí en la casa, trabajar y cuidarlos a ellos al mismo tiempo”, dijo.

En medio de su agenda atareada, Paola se da el lujo de pasar el rato con sus hijos. Los lunes se dedica a ellos, llevándolos de paseo u otra actividad.

Va al centro de Escazú a vender

Paola se levanta muy tempranito en la madrugada para preparar la comida e irla a vender en el centro de Escazú. Ella guarda los paquetes en unas canastas y pide un taxi para irse, pues vive en el sector de Bebedero.

En los días que sale a vender, se levanta muy temprano para preparar la comida. Siempre va nerviosa de que todo le salga bien. (Paola Arias/Paola Arias)

Siempre que baja al centro de Escazú siente nervios, pues su mayor deseo es que la venta le salga bien y que la gente disfrute de su comida.

“Siempre voy con nervios. Una de las últimas veces que fui solo vendí dos cosas y me vine con todo. Uno va con el corazón en la mano pensando que ojalá se le venda todo y porque, a veces, la gente es muy grosera en la calle”, expresó.

Paola Arias, una mamá emprendedora de Escazú, renunció a su trabajo y se dedicó a la venta de desayunos, ensalada de frutas, chifrijos y empanadas. Ella sueña con tener un local algún día. (Paola Arias/Paola Arias)

Después de un ratito, ella se regresa a su casa con las canastas en bus. Mientras vende la comida, su familia le echa una mano cuidando de sus hijos.

LEA MÁS: Banco Popular remata casas y terrenos: conozca las propiedades disponibles

La joven señaló que su familia es su mayor apoyo, pues su papá siempre le compra comida y sus hermanos le ayudan también.

De hecho, cuando ella no tenía trabajo, su padre fue quien la motivó a vender empanadas y le dio 20 mil colones para que empezara su negocio.

Una amiga, quien ya falleció, le hacía las empanadas para que ella pudiera venderlas a la calle.

“Vendía como 40 empanadas en la mañana, me iba a varios lados a vender. Así fue como empecé. En ese momento no tenía hijos. Me salió otro buen trabajito con plata fija y me fui a trabajar. Después de que tuve a mi primer hijo, me puse a vender empanadas”, dijo.

Menú variado y va creciendo

La escazuceña fue añadiendo más productos a su menú para vender y deleitar a los vecinos del cantón de las brujas.

Actualmente, vende empanadas de carne mechada, pollo, chicharrón, frijol y queso, así como chifrijos -la única comida que no lleva al centro de Escazú-, ensaladas de frutas y desayunos.

Paola Arias, una mamá emprendedora de Escazú, renunció a su trabajo y se dedicó a la venta de desayunos, ensalada de frutas, chifrijos y empanadas. Ella sueña con tener un local algún día. (Paola Arias/Paola Arias)

Sus desayunos incluyen un burrito con pinto, salchichón, queso y huevo, una taza de natilla y dos plátanos maduros.

Eventualmente, le gustaría vender comidas más típicas, por ejemplo, picadillos, sopas y más.

Con una visión definida

Paola tiene una visión definida de lo que quiere hacer con su negocio. Le gustaría tener un local donde la gente pueda disfrutar de su comida.

Además, quisiera sacar varios cursos para aprender cómo administrar mejor su negocio.

La joven comentó que quiere dedicarse por completo en su emprendimiento y no volver a trabajar en ninguna tienda ni restaurantes.

Ella sigue trabajando todos los días para lograr sus objetivos. Si la venta no le sale bien, trata de no desmotivarse.

“La mayoría del tiempo no me ofusco. Ahí voy, y si no sale una, pues sale otra. Siempre salgo”, dijo.

“Uno hace esto con amor. Trato de siempre, cuando preparo la carne, hacerla bien buena, que siempre me quede igual. Hago todo con mucha paciencia”, añadió.

Paola expresó que se siente muy orgullosa de su negocio y lo tanto que se ha esforzado.

Paola Arias acondicionó una parte de su casa para recibir clientes. Ella no solo va al centro de Escazú a vender comida, sino también lo hace desde su hogar. (Paola Arias/Paola Arias)

Asimismo, instó a las personas a lanzarse si sueñan con un negocio. Señaló que al principio es difícil, pero el ingrediente importante es no rendirse.

“Empezar es muy difícil, pero sí se puede. Jamás se rindan en el momento. Hay que tener la mente en positivo y siempre, aunque sean dos o tres personas, pienso en atenderlos de la mejor manera”, expresó.

LEA MÁS: ¿Va a viajar? Esto recomienda Salud ante el aumento del sarampión en América