Mamá que gasta ¢110 mil por mes en leche de fórmula, manda mensaje a Rodrigo Chaves

Muchos padres de familia están haciendo malabares para poder comprar la leche de fórmula que sus hijos necesitan luego del subonazo en el precio debido a que el Gobierno de Rodrigo Chaves sacó esos productos de la canasta básica.

Las fórmulas pasaron en febrero pasado de pagar un 1% a un 13%, lo que ha golpeado mucho el bolsillo de los papás.

Salud dice que quiere incentivar la lactancia materna. Foto: Archivo.

Una mamá vecina de San Antonio de Belén, quien prefirió reservar su nombre, contó que tiene una bebé de tres meses y que por más que quiso darle pecho a la pequeña, ella nunca quiso, así que no tiene más opción que darle fórmula.

“Toda la vida me dije que si algún día tenía un bebé, iba a dar exclusivamente leche materna durante los primeros meses, pero no pude porque mi bebita nunca quiso agarrar el pecho.

LEA MÁS: Pilar Cisneros dijo lo que piensa sobre el cierre de Grupo Extra

“Usé pezoneras para ver si con ellas ella tomaba leche directamente de mis pechos, tuve ayuda de una asesora de lactancia materna, lo hemos intentado de mil maneras y no hay forma, la bebé no agarrar el pecho, así que no me queda más opción que sacarme la leche y dársela en chupón, pero como no tengo la estimulación de la lactancia, no produzco la suficiente leche y tengo que comprar fórmula, no es algo que yo haga por gusto, me veo obligada a hacerlo”, expresó esta mamá.

Esta mamá dice que le parece fuera de lugar y hasta tonta la posición del Ministerio de Salud de decir que uno de los motivos por los que mandaron a sacar las fórmulas de la canasta básicas es para incentivar la leche materna.

Muchas mamás tienen que dar leche de fórmula a sus bebés porque no tienen otra opción. Foto: Agencia Ojo por ojo. (Eyleen Vargas/ Ojo por Ojo)

“¿Cómo pueden pensar que todas las mamás que les damos fórmula a nuestros bebés lo hacemos porque no queremos darle pecho?, eso no es así, hay muchos motivos por los que una se ve obligada a hacer eso, no se puede generalizar.

“En mi caso mi esposo y yo hemos tenido que hacer sacrificios, dejar de comprar cosas para la casa y dejar de salir porque solo en la fórmula se nos van ¢110 mil al mes”, reconoce.

LEA MÁS: ¿Se puede llevar el vehículo a revisión antes del mes que le corresponde?

Diputados alzan la voz

Este cambio ha generado que varios diputados levanten la voz, ya que no ven bien que un producto tan importante suba de precio por el aumento en un impuesto.

La diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista, fue una de las que criticó el cambio.

“Si usted pagaba una leche de fórmula de ¢28.000 el tarro, ahora pagaría ¢31.000 colones por esa misma leche. Es una clara afectación a las poblaciones más vulnerables. Es una clara afectación a todos los padres y madres de familia que ahora van a ver que se incrementa el precio de estas leches de fórmula.

“Como madre de familia, no apoyo esta medida, como ciudadana costarricense no apoyo esta medida, en donde, nuevamente, el Ejecutivo viene a meter mano en los bolsillos de los costarricenses y no tiene compasión con las poblaciones más vulnerables, como son los niños que tienen que estar bien alimentados por leches de fórmula”, expresó.

Estos productos pasaron de tener un 1% de impuesto a un 13%. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

También la legisladora Monserrat Ruiz, de Liberación Nacional, habló sobre el tema este miércoles en el Plenario Legislativo.

“Otra ocurrencia más de este gobierno de la República, hablan de prosperidad fiscal, ese es el gran título del paquete de impuestos que nos quieren seguir dando de receta a los costarricenses. El despropósito de los proyectos del paquetazo presentado por el gobierno es encarecer más la vida de la gente. Quieren encarecer los costos de producción para las PIMES, la leche en polvo de fórmula para la nutrición de niños que así lo requieren.

LEA MÁS: Pilar Cisneros mandó a Ariel Robles a buscar una palabra en el diccionario y él le respondió

“Estudios técnicos que estamos todavía esperando porque solicitamos al Ministerio de Salud que nos diga por qué toman la decisión de que la fórmula en leche, que no es solo para niños y niñas, también son para adultos mayores y para personas en condición de discapacidad, saliera de la canasta básica”, dijo Ruiz.

Algunas mamás producen poca leche y no tienen más opción que darle también fórmula a los bebés. Foto: Jorge Castillo (Jorge Castillo)

Pablo Sibaja, diputado de Nueva República, también se manifestó contra la el cambio ordenado por el gobierno.

“Señores del Poder Ejecutivo yo les recuerdo que aquellas niñas y niños que tienen la obligación de utilizar las fórmulas no lo hacen por mero placer de sus padres, sino porque posiblemente entre los impedimentos que tienen es que son intolerantes a la enzima de la leche materna, porque tienen algún problema de crecimiento y necesitan alguna otra enzima que no esté produciendo la madre, porque quizá esta no tiene la capacidad suficiente de generar el alimento requerido por el niño, entre muchas otras razones”, explicó.

Sibaja instó a las autoridades a volver a meter las fórmulas a la canasta básica para que baje el impuesto que tienen de 13% a 1%.